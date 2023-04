Meteo, è un aprile che sembra marzo: settimana divisa tra piogge e temperature in aumento

Dopo qualche breve piovasco e un rapido abbassamento delle temperature, torna il bel tempo su gran parte della Sicilia. A preannunciarlo sono i meteorologi di 3bmeteo.com.

Ormai da diversi giorni un’ampia circolazione depressionaria attiva tra l’Italia meridionale e i Balcani seguita ad alimentare condizioni di marcata instabilità atmosferica e temperature inferiori alla norma in Sicilia. Così non è per la provincia di Agrigento, che rappresenta un vero e proprio avamposto di un imminente miglioramento del quadro meteorologico.

Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, è in arrivo infatti, un deciso miglioramento del tempo per effetto della progressiva rimonta dell’anticiclone. Tra la notte e le prime ore della mattinata di mercoledì 19 gli ultimi isolati acquazzoni potranno ancora interessare il Messinese, prima di lasciare spazio ad ampie schiarite; tanto sole e solo sterile nuvolosità di passaggio sulle restanti province siciliane. Per la Sicilia sta per aprirsi, dunque, una fase più mite, asciutta e soleggiata, destinata a protrarsi con ogni probabilità fino al weekend.

Temperature massime in rialzo fino a 20-21°C su Agrigentino, Palermitano, Messinese e pianure interne, tra 17 e 19°C su Catanese e Siracusano. Tempo incerto, però, per il 25 aprile.