Meteo, la pioggia ha le ore contate: in arrivo sole e temperature quasi estive

Ultime ore di maltempo in Sicilia, che potrà godere di un weekend soleggiato soprattutto nella parte occidentale dell'Isola. Secondo le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com oggi sarà ancora una giornata piovosa ma già da domani l'instabilità farà largo a un netto miglioramento.

"Un vasto sistema nuvoloso ha ormai raggiunto la Sicilia con il suo notevole carico di precipitazioni. E' stato preceduto da forti venti di Scirocco, diretti responsabili del temporaneo innalzamento delle temperature, con la colonnina di mercurio che ha raggiunto ben 25 °C a Palermo e su diverse località della costa tirrenica", spiega il meteorologo Vincenzo Insinga.

"La parte più attiva della perturbazione giungerà nel corso della seconda parte di venerdì - prosegue - apportando piogge diffuse, rovesci e locali temporali, in veloce trasferimento dalle province occidentali verso quelle orientali dell'Isola; i fenomeni interesseranno nel tardo pomeriggio il Palermitano e il Nisseno ed entro sera Ennese, la parte settentrionale del Catanese e soprattutto il Messinese, ove sono attesi gli accumuli pluviometrici più elevati".

Nel weekend deciso miglioramento

Sabato residue condizioni di instabilità atmosferica interesseranno la Sicilia orientale, con qualche rovescio al mattino sul settore tirrenico del Messinese e nel corso del pomeriggio sui rilievi, con particolare riferimento al comprensorio etneo e agli Iblei; ampie schiarite altrove. Domenica, per merito della rimonta di un campo di alta pressione di matrice nord-africana tornerà a splendere il sole su tutta l'Isola; da segnalare solo locali annuvolamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi interni, ma senza piogge; cesseranno i venti e le temperature sono previste nuovamente in sensibile rialzo.

Temperature quasi estive

Peraltro le nostre prime proiezioni a medio-lungo termine sulla fine del mese e l'inizio di maggio propendono per la persistenza dell'alta pressione sub-tropicale sul Mediterraneo; ciò garantirà il prolungamento della fase stabile in Sicilia, sebbene non sempre soleggiata per la presenza di innocue velature del cielo, e piuttosto calda per il periodo: le temperature si porteranno infatti su valori più consoni all'inizio dell'estate che alla stagione primaverili, specie nelle ore centrali del giorno.