Meteo, sarà di nuovo allerta: forte maltempo in arrivo sulla Sicilia

Dopo un venerdì relativamente soleggiato o comunque in larga parte asciutto, purtroppo l'ennesimo vortice mediterraneo prenderà vita dal Nord Africa e risalirà verso il Sud Italia dove acquisirà potenza.

Attenzione particolare a Sicilia e Calabria che nel corso di sabato saranno investite così da una severa ondata di maltempo con piogge e temporali anche di forte intensità in particolare tra pomeriggio e sera.

"L'instabilità atmosferica - commenta il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - si manterrà marcata pure nel corso di domenica con ulteriori rovesci o temporali, anche se con molta probabilità non intensi quanto quelli di sabato salvo locali eccezioni. Le temperature si manterranno chiaramente ben al di sotto delle medie del periodo- Il ciclone richiamerà altresì venti decisamente forti attorno al suo centro, in particolare nella giornata di sabato, quando avremo Scirocco e Levante a tratti burrascoso. Attenzione particolare a basso Tirreno e in generale ai versanti ionici, dove le raffiche potranno superare anche gli 80km/h. Contestualmente i mari risulteranno molto mossi o agitati con onde anche di oltre 3-4 metri sullo Ionio".

Per quanto riguarda la provincia di Agrigento, domani (venerdì) sarà una giornata tra sole e nubi irregolari ma con venti di levante in netto rinforzo entro sera, quando le raffiche potranno superare i 50km/h. Sabato nubi irregolari con qualche pioggia o rovescio possibile, accompagnati ancora da forte Levante con raffiche anche di oltre 60km/h. Domenica possibilità per qualche nuova pioggia o rovescio, accompagnati da un calo delle temperature.