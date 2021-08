Meteo, caldo record al centro-sud: oggi previsti fino a 44 gradi in provincia

Quella di oggi sarà un’altra giornata opprimente dal punto di vista del caldo. Secondo gli esperti di 3Bmeteo, al centro-sud le temperature dovrebbero mantenersi stazionarie, mentre la colonnina di mercurio salirà ancora al nord. Nello specifico, si raggiungeranno punte di 44-45°C in Sicilia, 43°C in Sardegna, 42°C in Calabria, 40°C in Campania, Puglia e Basilicata.

Ad Agrigento previste temperature fino a 44 gradi nel pomeriggio. Solo a partire da giovedì è attesa una breve tregua, anche se sull'isola il modesto calo termico arriverà solo venerdì. Va comunque precisato che si tratta di qualche grado su temperature che sono comunque di circa 10 gradi superiori alla media del periodo. Insomma non si può parlare di una vera e propria inversione di tendenza.

Quanto alla giornata di oggi, mercoledì 11 agosto 2021, secondo il ministero della Salute sono otto le città da bollino rosso. Si tratta di Bari, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma.