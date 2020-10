Tutto sui centri di orientamento al lavoro ad Agrigento: sede ed orari

Che lavoro fare nella propria vita è proprio la domanda che oggi molti giovani si pongono. Il mercato del lavoro cambia velocemente e la continua trasformazione delle opportunità da cogliere richiede proprio una maggiore attenzione alle attività di orientamento al lavoro, rivolte soprattutto ai giovani.

Per questo motivo da alcuni anni, l’orientamento al lavoro per gli studenti che escono dalle scuole assume un ruolo centrale non solo nella formazione dell’individuo, ma soprattutto come bussola che indica il percorso da seguire. Prima di cimentarsi nella ricerca del lavoro, e scrivere un curriculum, è importante capire che cercare un lavoro non significa esattamente trovare un lavoro, né essere sicuri che sia quello giusto.

Per questo motivo porsi domande su se stessi, sulle proprie capacità e soprattutto porse degli obiettivi intermedi, significa sviluppare esperienze, conoscenze e competenze utili a conciliare le proprie aspettative con la realtà; oltre che ad andare incontro ai giovani nella scelta giusta per il loro futuro ci sono diverse opportunità.

Servizi Offerti

I servizi erogarti sono: accoglienza, orientamento e consulenza, servizi alle imprese, incontro domanda e offerta placement, inserimento lavoratori disabili e categorie protette, promozione tirocini, servizi EURES, sportello giovani, sportello donna, servizi per extracomunitari, orientamento studio

Centro per l'Impiego di Agrigento

Indirizzo: Via Acrone, 51.

Telefono: 0922 605439.

Fax: 0922 605687.

Email: sc01c00@regione.sicilia.it.

Orario: Orario Lunedì- Venerdì: 9:30- 12:30 Mercoledì: 9:30 -12:30, 16:00 -17:00.

Comuni di Competenza: Agrigento, Aragona, Comitini, Favara, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Raffadali, Realmonte, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Siculiana.