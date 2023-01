Come ottenere il pass per disabili? Ecco a chi bisogna rivolgersi in città

E’ valido in tutta Italia ed è uno strumento di agevolazione per garantire la mobilità dei soggetti con disabilità, oggi parliamo del contrassegno disabili. Si tratta del tagliando, riservato a persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti, da esporre sull’auto per consentire la sosta nei posti riservati. Ma come si ottiene il contrassegno per disabili? La speciale autorizzazione, dopo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio Comune di residenza, più esattamente dal sindaco (art.188 del Codice della Strada, CdS, e art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS).

Modalità per ottenere il pass

Il contrassegno dura cinque anni anche in caso di disabilità permanente e alla scadenza va rinnovato. Esistono anche pass a tempo determinato in caso di invalidità temporanea. Nel caso di richiesta primo rilascio o rinnovo è opportuno ottenere dall’Ufficio di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza la certificazione medica , in seguito va presentata un’apposita domanda, indirizzata al sindaco del Comune di residenza, allegando la certificazione medica sopra indicata (art. 381 Regolamento di esecuzione del CdS, modificato dal D.P.R. 151/2012, e L. 131/2001). Modalità che vale anche per invalidità temporanea., anche se in questo caso va indicato presumibilmente il periodo di durata della invalidità del contrassegno.

E’ opportuno fare una distinzione: il rilascio del contrassegno definitivo, vale a dire quello con validità per cinque anni, è gratuito, mentre sono previsti versamenti nel caso di contrassegno temporaneo. I tempi di rilascio variano da comune a comune. In caso di rinnovo va comunque sempre presentata la documentazione medica che attesti l’invalidità. il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito che la “scadenza” del contrassegno definitivo, vale a dire quello con scadenza quinquennale, dovrebbe coincidere con la data di nascita del titolare. In caso di furto e smarrimento si può richiedere il duplicato del contrassegno con apposita domanda e denuncia alle Autorità.

A chi rivolgersi ad Agrigento

Per rilascio , rinnovo e duplicato bisogna consultare questo link o chiamare il numero 0922590908. Per quanto riguarda il rilascio della certificazione medica, versamenti e tempi di rilascio ad occuparsene l’Azienda Sanitaria Locale consultabile a questo link . Per ulteriori chiarimenti è opportuno rivolgersi al locale Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune alla casella di posta urp@comune.agrigento.it.