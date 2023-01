Come richiedere o rinnovare il passaporto ad Agrigento, l'iter a portata di click

Oggi parliamo del passaporto, il documento di viaggio, identità e riconoscimento per eccellenza. Ma qual è l’iter per ottenerlo? Oggi è tutto a portata di click per ottenerlo basterà cliccare sul sito di Agenda passaporto , portale della Polizia di Stato, in maniera tale da prenotare la richiesta e sapere dove e quando presentare domanda.

"Dal 1 marzo 2021, in ottemperanza al D.L. 76/2020 art. 24 co. 4- si legge nel sito di Polizia di stato- è possibile registrarsi all'Agenda Passaporti solo ed esclusivamente con la propria identità digitale, utilizzando i pulsanti “Entra con Spid” ed “Entra con Cie” presenti nella pagina".

C'è da precisare che chi richiede il passaporto nel luogo di domicilio e non presso quello di residenza, dovranno essere effettuati i previsti controlli di legge e dovrà essere dimostrata l’effettiva esistenza del domicilio o dimora in comune diverso da quello di residenza.

Documenti necessari per il rilascio del passaporto

E' necessario presentare: il modulo stampato della richiesta passaporto e la relativa prenotazione , esistono modulo maggiorenni e minorenni; un documento di riconoscimento valido oltre all'originale va portata anche la fotocopia del documento di identità e due foto tessera recenti e uguali. Caratteristiche della foto, riportate nel sito: deve essere recente; avere ampiezza tra: 35 – 40 mm; inquadrare in primo piano viso e spalle; avere la dimensione verticale del volto (fronte – mento) compresa tra i 22-26 mm, la distanza tra le pupille degli occhi max9 mm;essere a fuoco e nitida; non avere macchie d’inchiostro o pieghe; ritrarre la persona con lo guardo diretto verso l’obiettivo; mostrare il colorito naturale della persona; riprendere la persona con gli occhi aperti chiaramente visibili e non coperti dai capelli; riprendere la persona frontalmente, nè di lato (stile ritratto) nè inclinata, mostrando chiaramente i lati del viso. Se la persona porta gli occhiali: la fotografia deve mostrare chiaramente gli occhi senza riflessi sugli occhiali. Le lenti non devono essere colorate e la montatura non deve coprire nessuna parte degli occhi. Copricapo: non sono consentiti se non per motivi religiosi, ma devono essere chiaramente visibili i tratti del viso dalla punta del mento all’intera fronte ed entrambi i lati del viso. la foto deve mostrare solo la persona ritratta, senza schienale, o altri oggetti ai lati del viso, ad esempio orecchini pendenti.

Costi e versamenti

Per il passaporto ordinario bisogna essere in possesso della ricevuta di pagamento di 42,50 euro. Il versamento va fatto negli gli uffici postali di Poste Italiane mediante bollettino precompilato su conto corrente n. 67422808, in distribuzione presso gli uffici postali di Poste Italiane. Il bollettino postale dovrà riportare nello spazio “eseguito da” i dati dell’intestatario del passaporto anche se minore. Necessario anche un contrassegno amministrativo da 73,50 euro acquistabile presso rivenditori di valori bollati o tabaccherie, anche per i richiedenti minori.

Rinnovo o furto

Se si possiede già un passaporto e se bisogna richiederne nuovo, a causa di deterioramento o scadenza di validità, insieme alla documentazione bisogna consegnare il vecchio passaporto, nel caso di richiesta di nuovo passaporto per smarrimento o furto deve essere presentata anche la denuncia. Per riavere indietro il vecchio passaporto è opportuno farne richiesta.

Richiesta di passaporto se si è genitori di figli minori

"Se si è genitore di figli minori- si legge sempre nel sito Polizia di stato- a tutela degli stessi, per richiedere il proprio passaporto è necessario l'assenso dell'altro genitore, non importa se coniugato, convivente, separato, divorziato o genitore naturale.L'altro genitore deve firmare l'assenso davanti al pubblico ufficiale (che autentica la firma) presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare. Se l'altro genitore è impossibilitato a presentarsi per firmare la dichiarazione di assenso, il richiedente del passaporto potrà allegare una fotocopia del documento del genitore assente firmato in originale (il documento deve essere firmato per il confronto delle firme) con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio firmata in originale, (ai sensi del Dpr445 del 2000 legge Bassanini)".

Tempi di consegna

Una volta consegnati i documenti il passaporto si otterrà secondo i tempi di completamento dell'istruttoria, 15 giorni rinnovabili per ulteriori 15 per accertamenti istruttoria. E' possibile far ritirare il passaporto da altra persona maggiorenne, solo se se ne fa richiesta insieme alla presentazione dell’istanza, o in alternativa il delegato dovrà esibire una delega legalizzata da un notaio o da un ufficiale dell'anagrafe, scritta in carta semplice.

Non possono ottenere il passaporto: coloro che devono scontare una pena restrittiva della libertà personale o in caso di una multa o ammenda conseguenti a condanne penali ( Art. 3 lettera d , L. 21 novembre 1967 nr.1185); coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva o una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti L. 27 dicembre 1956 nr.1423 ( Art.3 lettera e, L. 21 novembre 1967 nr.1185).

A chi rivolgersi ad Agrigento

Per quanto riguarda Agrigento l’ufficio competente per il rilascio o per il rinnovo del passaporto è l’Ufficio passaporti della Questura sito in Piazza Vittorio Emanuele, 2 - 92100 Agrigento tel: 0922483675, email: uffpassaporti.quest.ag@pecps.poliziadistato.it. Orari e giorni di ricevimento in Questura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12; martedì dalle 15 alle 17. Per maggiori informazioni consultare il questo link .