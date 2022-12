Come ottenere la carta d’identità elettronica ad Agrigento

E’ plastificata, ha la dimensione di un bancomat e contiene, dati, anagrafici, foto e immagine della firma autografa. Stiamo parlando della Cie, la carta d’identità elettronica, che non è altro che un’evoluzione di quella cartacea. Quest'ultima resta valida fino alla sua scadenza.

Modalità per richiedere il rilascio

Per la registrazione, se maggiorenni, bisogna accedere al portale Agenda on Line cliccare su "Accesso per il cittadino” e procedere con la registrazione. Una volta compilati tutti i campi richiesti si passa alla domanda di controllo e bisogna confermare la registrazione. Per la prenotazione bisogna fare login con il codice fiscale e la password , selezionare il comune di Agrigento e cliccando sulla piccola lente di ingrandimento sarà possibile vedere gli uffici in cui prenotare, procedere con la prenotazione e ottenere la ricevuta di appuntamento.

Costi e informazioni utili per rilascio e rinnovo

La Carta d’Identità Elettronica (C.i.e.) si ottiene solo con la prenotazione, come riportato nel sito ufficiale del Comune, se il cittadino si presenta allo sportello senza prenotazione sarà possibile ottenere la C.i.e solo : in presenza di posti resi liberi dagli utenti prenotati per mancata presentazione allo sportello; in assenza di prenotazioni.

Questi i documenti da presentare durante il giorno dell’appuntamento: tessera scaduta in caso di rinnovo, oppure portare un documento equipollente in caso di smarrimento, furto (in questo caso portare anche la denuncia di furto o smarrimento), deterioramento o prima emissione, con foto recente o altrimenti presentarsi con due testimoni maggiorenni e forniti di documento di identità in corso di validità; tessera sanitaria; una foto tessera (con requisiti richiesti ad una foto tessera secondo le disposizioni ministeriali).

Per quanto riguarda i costi bisogna effettuare i seguenti versamenti: 22,20 euro in caso di primo rilascio o rinnovo del documento; 27,60 euro in caso di smarrimento, deterioramento, furto o variazioni dati anagrafici. Il versamento va fatto su Conto Corrente Postale n° 12312922 intestato alla Tesoreria Comunale di Agrigento, oppure presso le rivendite di Valori Bollati abilitate, con causale “Versamento rilascio Cie”. Anche in caso di furto o smarrimento e se il rinnovo viene richiesto entro i sei mesi precedenti la scadenza naturale del documento smarrito o rubato, bisogna pagare 22,20 euro.

Nel caso di richiesta rilascio urgente di un documento di identità, per date precedenti a quella della prenotazione è opportuno contattare l'Ufficio competente e concordare un appuntamento straordinario, documentando il motivo

dell'urgenza. Lo sportello C.i.e chiude alle ore 12 e alle ore 17 il martedì pomeriggio.