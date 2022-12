Saldo punti patente, come conoscerlo in un solo click

Non avete idea di come verificare il saldo dei punti della patente? In vostro aiuto arrivano le nuove tecnologie, dal sito all'app sarà un gioco da ragazzi sapere la propria situazione. Capire se sono stati decurtati punti o se avete ottenuto bonus aggiuntivi. Una guida utile per non sbagliare.

Il funzionamento della patente a punti

Il funzionamento della patente a punti prevede che ad ogni automobilista in possesso della licenza di guida siano inizialmente assegnati 20 punti. I punti, in caso d'infrazione delle norme del codice della strada, vengono decurtati. Nel caso in cui i punti a disposizione dell'automobilista risultino azzerati, questi dovrà sostenere nuovamente l'esame di teoria e l'esame di guida per riottenere la patente.

Il numero dei punti decurtati dalla patente è stabilito dal Codice della Strada e varia in base alla gravità dell'infrazione commessa. Per i neopatentati (primi 3 anni di patente) i punti delle sanzioni sono raddoppiati (es. se la sanzione prevede 5 punti, per un neopatentato saranno 10).

I punti possono essere recuperati seguendo dei corsi a pagamento presso le autoscuole oppure non commettendo infrazioni per un periodo di almeno due anni. Se un automobilista non commette infrazioni guadagna due punti ogni anno e può accumulare fino a un massimo di 30 punti. I neopatentati che non commettono infrazioni guadagnano un punto ogni anno fino a un massimo di 3.

Per scoprire quanti punti si abbiano a disposizione sulla propria patente esistono diversi modi che andremo ad analizzare di seguito:

Patente a punti: verifica telefonica

Uno dei modi più rapidi per controllare il saldo punti della propria patente consiste nel telefonare al numero 848 872 872 da telefono fisso. Non si tratta di un numero verde ma ha il costo di una telefonata urbana. Una volta in linea, sarà sufficiente seguire le istruzioni impartite dalla voce guida scegliendo per mezzo del tastierino numerico. In questo modo si potrà sapere la quantità di punti disponibili sulla patente.

Verifica online punti patente

Oltre al metodo telefonico esiste un altro modo per controllare il punteggio della propria patente, ossia quello telematico. Ogni automobilista in possesso della licenza di guida può registrarsi sul sito www.ilportaledellautomobilista.it che fa capo al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. Il primo passo da compiere è registrarsi inserendo i propri dati personali e quelli della propria patente. Creato e attivato il proprio profilo si potrà conoscere il proprio saldo punti, navigando nei menù del portale.

App per controllare punti patente

Se si è registrati a www.ilportaledellautomobilista.it si possono utilizzare gli stessi dati anche per l’applicazione della Motorizzazione Civile chiamata IPatente, ugualmente disponibile per Android e iOS. Attraverso questa app, oltre a controllare il saldo dei punti si possono eseguire anche altre operazioni come il controllare della scadenza di bollo e revisione dei veicoli di proprietà.