Villaseta, immigrati e volontari del Wwf ripuliscono le strade

Immigrati e volontari del Wwf assieme per ripulire le strade della città. L'iniziativa, durata due giorni, è stata organizzata dal presidente di Wwf Sicilia area mediterranea Giuseppe Mazzotta con la collaborazione del centro permanente per l'istruzione degli adulti, sede di Agrigento Villaseta, diretto dall'ingegnere Santino Lo Presti, coadiuvato da uno staff di docenti, fra i quali Federico Contrino.

"Due giorni di festa, prima in aula e poi nel territorio - scrive il Wwf in in una nota -, per concludere in bellezza con una tavolata di rinfresco".

Per il ritiro dei sacchi è stato contattato il Comune di Agrigento.