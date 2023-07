Palma, scoperto un nido di caretta caretta sulla spiaggia di Malerba

Dopo tanti anni, una tartaruga caretta caretta ha scelto nuovamente Palma di Montechiaro per nidificare. In particolare, ha scelto la spiaggia di Malerba, una delle più belle del litorale palmese.

Sul posto sono intervenuti i volontari del Wwf, sezione di Licata, che hanno provveduto ad isolare l'area. "Nell'apprendere questa splendida notizia - dice il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino - voglio ringraziare i cittadini che hanno segnalato la presenza del nido e il Wwf di Licata che prontamente è intervenuto per mettere l'area della nidificazione in sicurezza. Tra l'altro, personalmente, al Wwf sono molto legato visto che da giovanissimo ho prestato servizio in questa associazione, grazie al compianto Francesco Galia al quale voglio dedicare questa meravigliosa notizia, si è sempre battuto a difesa della natura, del nostro territorio, della fauna e della flora".