Legambiente, al via i campi di volontariato all'Isola dei Conigli

Anche quest’anno, a partire dal prossimo 11 giugno, si svolgeranno a Lampedusa i campi di volontariato Legambiente per la tutela della spiaggia dei Conigli. Come ogni estate da oltre 25 anni, numerosi volontari provenienti da ogni parte di Italia si alternano da giugno a ottobre in questo progetto di difesa di un sito di grande valore naturalistico e ambientale.

La spiaggia ricade infatti all’interno della Riserva Naturale "Isola di Lampedusa", gestita da Legambiente Sicilia, ed è uno dei principali siti italiani di nidificazione della tartaruga marina Caretta caretta. I campi, articolati in turni di 10 giorni ciascuno, prevedono lo svolgimento di attività di sorveglianza della spiaggia dei Conigli, di informazione e sensibilizzazione dei bagnanti, di orientamento della fruizione balneare verso forme compatibili con l’importanza del sito; inoltre i volontari collaborano alle attività di rilevamento dei dati sulla fruizione ed al monitoraggio scientifico della nidificazione della tartaruga marina.