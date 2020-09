Apre l'isola ecologica di via Sirio, raccolta "porta a porta" sospesa in diversi quartieri

Stop, senza preavviso per gli abitanti, della raccolta differenziata nel quartiere balneare di Zingarello. I rifiuti potranno essere conferiti nell'isola ecologica di prossimità collocata nella via Sirio del Villaggio Mosè. Isola ecologica che servirà anche i quartieri, a case sparse, delle contrade Misita e Ciavolotta. Per accedere all’isola ecologica, nata in una strada dove visibili sono diversi cumuli di rifiuti, anche pericolosi, i cittadini, che ne hanno diritto, dovranno richiedere alla ditta Iseda una copia delle chiavi per aprire il cancello di accesso.

Isola di "prossimità" per gli utenti di Misita-Ciavolotta, ma è distante chilometri

„ Isola di "prossimità" per gli utenti di Misita-Ciavolotta, ma è distante chilometri

Richiesta che potrà essere fatta contattando telefonicamente la stessa ditta per fissare un appuntamento e recarsi nella zona industriale per ritirare le chiavi. Passaggi che potranno svolgersi solo a partire da mercoledì prossimo. Quindi, almeno fino a quella data, i residenti nelle zone dove non è più prevista la raccolta differenziata porta a porta, dovranno pazientare e tenere in casa i mastelli pieni. Per una parte di loro dovrebbero essere previsti degli sgravi in bolletta dovuti alla troppa distanza tra il luogo di utenza e il punto di conferimento.