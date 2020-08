Ambiente, l'allarme di Goletta verde: "Un punto della foce del torrente Cansalamone è fortemente inquinato"

Goletta Verde 2020: in Sicilia dei 26 punti monitorati sulla costa, 15 risultano oltre i limiti di legge. In provincia di Agrigento il punto sulla foce del torrente Cansalamone, in località Stazzone, nel Comune di Sciacca è risultato “fortemente inquinato”.

Per i punti sulla foce del fiume Naro in località Cannatello e sulla foce del fiume Akragas, in località Punta Akragas, entrambi nel Comune di Agrigento, i risultati sono “entro i limiti”.

"Il monitoraggio di Legambiente - spiega l'associazione - non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio all’inquinamento dei nostri mari, prendendo prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio” presunto di inquinamento".

"A Sciacca - commenta Daniele Gucciardo presidente del Circolo Rabat - le analisi sul torrente Cansalamone confermano, secondo quanto spiega Legambiente, la gravità della situazione "che non sembra voler essere risolta poiché da anni risulta “fortemente inquinato”, mentre la sua bonifica dovrebbe diventare una delle priorità dell'amministrazione comunale. Della foce del Fiume Naro non abbiamo dati storici confrontabili poiché solo da quest'anno è stata inserita tra il luoghi da monitorare perché ne riconosciamo e apprezziamo il valore naturalistico".