Team spiagge pulite in azione: bonificato Cannatello

I volontari di "Team spiagge pulite", come ogni anno in occasione dell'Epifania, in azione per ripulire le spiagge. La location scelta quest'anno è stata Cannatello.

"Come ogni anno - scrivono sul proprio profilo facebook - abbiamo trovato molti rifiuti di vario genere. La zona di Cannatello è colpita dall'inquinamento della foce del fiume Naro, da ciò che porta il mare con le mareggiate e da ciò che abbandona la gente. Agiamo spinti da un sentimento di rispetto profondo per ciò che ci circonda, allo stesso tempo crediamo che questa situazione persistente potrà cambiare forse tra 50 anni o più".