Scuola, libri delle superiori a portata di click

Semplice, veloce e soprattutto economico. Manca poco all'inizio della scuola e l'acquisto online rappresenta l'alternativa giusta per risparmiare tempo e denaro. Senza stress e in qualunque momento della giornata sarà possibile ordinare i libri di testo per le scuole superiori in poche semplici mosse. Scopriamo insieme le offerte e gli sconti Amazon previsti per gli studenti.

Ecco come ordinare i libri in pochi minuti

1. Cliccate sul banner Libri di testo

2. Seleziona la regione d’appartenenza

3. Seleziona in seguito la provincia e il comune

4. Sceglie il tipo di scuola, in questo caso le superiori

5. A questo punto comparirà un elenco di scuole presenti sul territorio, quindi seleziona la scuola a cui è iscritto tuo figlio/figlia

6. Ora non ti resta che cliccare sulla classe e sulla sezione frequentata.

7. Una volta concluse tutte le operazioni, comparirà l'elenco dei libri di testo in adozione per l'anno 2022-2023 da cui potrai sempre spuntare quelli che già hai o non ti interessano.

8. Confermato l’ordine nel giro di poco tempo riceverai comodamente a casa tutti i volumi che accompagneranno i tuoi ragazzi durante l’anno scolastico 2022-2023!

DIRITTO DI RECESSO ESTESO

Potrai restituire (senza doverne specificare il motivo) i libri scolastici acquistati entro 30 giorni, se venduti e spediti da Amazon.it.

PROMO PRIME STUDENT

Solo per gli studenti universitari è possibile iscriversi a Prime Student, l’abbonamento che assicura tutti i benefici di Amazon Prime ma ad un prezzo super conveniente. Gli studenti non solo avranno a disposizione un periodo di prova di 90 giorni senza costi aggiuntivi, ma l’abbonamento annuale sarà solo di 18,00 euro

Grazie a Prime Student avrai:



-Consegne rapide illimitate di un giorno su oltre 2 milioni di prodotti

-Prime Video per vedere film e serie tv in streaming

-Prime Music per ascoltare oltre 2 milioni di brani in streaming senza pubblicità e scaricarli così da ascoltarli anche senza connessione

-Twitch Prime ogni mese nuovi contenuti addizionali

-Sconti esclusivi su una selezione di prodotti

-Prime Reading per leggere centinaia di ebook

-Amazon Photo mette a disposizione una spazio di archiviazione illimitato

-Ma non è tutto! Con Amazon Prime Student è possibile usufruire di una serie di sconti come:

10% sui prodotti Surface

10% sui prodotti moda

10% su una serie di prodotti selezionati (fino al 30 settembre)