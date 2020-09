Ogni volta che acquisti Amazon dona alla scuola

Dopo aver supportato 28.900 scuole con la donazione di un credito virtuale complessivo di 2 milioni di Euro durante lo scorso anno scolastico, Amazon.it conferma il proprio supporto al mondo della didattica lanciando la seconda edizione di Un Click per la Scuola, iniziativa di donazione dedicata a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e di secondo grado del territorio nazionale. Il sito www.unclickperlascuola.it nell’edizione 2020-2021 includerà il nuovo “Amazon Digital Lab” una sezione ricca di contenuti di e-learning per studenti e insegnanti, inclusa una selezione di risorse digitali, tra cui video tutorial, audiolibri e podcast Audible, e un kit dedicato al coding per supportare gli studenti nella programmazione di videogiochi, quiz e visual art, e molto altro.

“Nel 2020, il sistema scolastico italiano ha dovuto affrontare nuove criticità e ripensare la propria didattica. Per questo abbiamo deciso di far crescere ulteriormente il nostro supporto agli istituti scolastici – con la seconda edizione dell’iniziativa “Un Click per la scuola” – in due direzioni: continuare a sostenere le scuole indicate dai nostri clienti allargando la selezione degli acquisti ai prodotti venduti da partner di vendita attraverso il marketplace di Amazon (come ad esempio i prodotti Made in Italy) e offrire a insegnanti e famiglie l’Amazon Digital Lab, una raccolta di contenuti gratuiti di e-learning con corsi, giochi e lezioni utilizzabile sia in classe sia tra le mura domestiche” afferma Giorgio Busnelli, Direttore delle Categorie Largo Consumo di Amazon per Italia e Spagna.

Attraverso Un Click per la Scuola, Amazon.it torna ad offrire ai propri clienti l’opportunità di scegliere la scuola a cui Amazon donerà un credito virtuale (senza costi aggiuntivi per i clienti). La donazione è pari ad una percentuale del 2,5% degli acquisti effettuati dal cliente su Amazon.it.

I clienti dovranno confermare la partecipazione all’iniziativa sul sito www.unclickperlascuola.it, scegliendo l’istituto che intendono supportare una sola volta, dopodiché tutti gli acquisti effettuati permetteranno di generare le donazioni da parte di Amazon a favore delle scuole.

Le scuole di tutto il territorio nazionale potranno utilizzare il credito virtuale accumulato per richiedere gratuitamente i doni di cui hanno bisogno.

Inoltre, novità della seconda edizione di Un Click per la Scuola, anche gli acquisti di prodotti venduti dai partner di vendita su Amazon.it, come i prodotti di piccole medie imprese italiane, parteciperanno al computo degli acquisti a fronte dei quali Amazon donerà crediti virtuali alle scuole.

L’edizione del 2020-2021 presenta anche un ulteriore strumento per aiutare scuole e studenti alle prese con l’inizio dell’anno scolastico e le nuove esigenze educative.

In uno scenario in cui la didattica a distanza può giocare ancora un ruolo integrando la didattica tradizionale e il 52% delle famiglie è preoccupato per la qualità della didattica a distanza, Amazon.it propone l’Amazon Digital Lab: una sezione dedicata all’e-learning, che permette di familiarizzare con nuovi strumenti di apprendimento e con la tecnologia.

Amazon Digital Lab propone contenuti on demand e interattivi con il fine di supportare insegnanti e studenti sulle materie insegnate, sia in classe sia a casa, come audiolibri di Audible, training di AWS, e molti altri contenuti forniti da partner come Eu.Promotion, Redooc e Librì.

All’interno della sezione, alla quale possono accedere insegnanti e alunni, non solo è possibile condividere video e lezioni, ma anche trovare webinar e tutorial, audiolibri e podcast e giochi di diverse materie tra le quali Informatica, Matematica, Letteratura e molte altre, in base dell’età degli studenti. Inoltre, si possono trovare il Creative Coding Toolkit e il Playground Train Your Robot Jr, creati da Codemotion, in collaborazione con Amazon. Il primo propone a insegnanti e studenti diverse attività di visual coding, permettendo all’utente di avvicinarsi a materie come arte e matematica attraverso la programmazione. Il secondo è un innovativo videogioco ambientato in un centro di distribuzione Amazon: attraverso il visual coding i ragazzi potranno muovere i robot presenti all’interno dei magazzini per aiutare un dipendente Amazon nel suo lavoro.

Amazon.it consente di trovare e acquistare tutti i testi adottati e consigliati in ognuna delle classi delle scuole elementari, medie inferiori e superiori d’Italia, pubbliche e private.