I consigli per trovare lavoro

Trovare lavoro è un vero e proprio lavoro! Scovare l'offerta giusta, scrivere il cv, presentarsi e sostenere un colloquio, sono operazioni che richiedono impegno e costante aggiornamento, ma con i consigli giusti e una buona tecnica tutto è fattibile.

E' stato un anno complicato per chi voleva cercare un nuovo impiego, e magari qualcuno purtroppo a causa della pandemia da covid-19 ha perso il suo lavoro. I primi mesi dell'anno sono sempre il periodo migliore per cercare una nuova occupazione. Ecco allora alcuni step da seguire per ottenere il risultato atteso.

Il vostro miglior profilo

Assicuratevi che il vostro profilo social o sui siti specializzati metta in evidenza formazione, risultati, competenze e obiettivi. Pubblicate una foto semplice e riconoscibile e compilate bene ogni sezione del profilo; i recruiter infatti, leggono in primis il sommario del profilo, descrizioni brevi ma che caratterizzano la vostra professione. Accertatevi che sia sempre aggiornato e chiaro, con l'ultima posizione ricoperta, l'elenco delle competenze.

Fate networking

Entrate in connessione con le aziende e con i professionisti del settore che vi interessano. Aumentare i livelli di condivisione amplifica le possibilità di trovare contatti e offerte lavorative, di mettersi in mostra con specialisti di settore e sopratutto mette in risalto le vostre doti comunicative.

Cercate bene e con criterio

Impostate i criteri di ricerca usando tutte le opzioni e i filtri a disposizione: posizione, luogo, durata contratto, RAL. Così sarà molto più semplice trovare quello che ci interessa e candidarci con il giusto approccio al lavoro offerto.

Aggiornatevi e informatevi

Siate curiosi e investite constantemente nella vostra crescita personale, non solo a livello professionale ma ance approfondendo tematiche più generiche che possono collegarsi al vostro ambito lavorativo.

Un ultimo consiglio: occhio ai vostri profili social! Si, perchè ormai i recuiter oltre che leggere i CV vanno sempre a controllare FB o Instagram, quindi attenti all'immagine che danno di voi e quindi a cosa pubblicate.

Non resta che augurarvi un grosso in bocca al lupo!