Filippo Baio (Sgs): "A favara sede dedicata a tutti i lavoratori della scuola"

Il Sindacato Generale Scuola – SGS - continua nella propria opera di diffusione nei territori in tutta la Sicilia. A breve toccherà a Favara inaugurare la sede. La prossima sede sarà dotata di CAF e servizi per la scuola. Vogliamo essere il centro di riferimento e di organizzazione per tutti i lavoratori della scuola asserisce Filippo Baio, Segretario SGS Scuola di Agrigento. Il Sindacato Generale Lavoratori della Scuola è una organizzazione sindacale democratica, costituita da lavoratrici e lavoratori impegnati nelle istituzioni educative e scolastiche del nostro Paese. Vogliamo attivare nuove energie per costruire percorsi e processi di innovazione nel mondo della scuola conclude Baio. Saranno presenti i segretari provinciali del SGS Sicilia, il Presidente SGS Scuola Nino Calandrino, autorità.