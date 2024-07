Yoga al tramonto: bellezza e benessere al Torre Bonera green resort

Per innamorarsi di un tramonto speciale basta un attimo, soprattutto se ci si trova in un luogo come Torre Bonera green resort, dove la vista panoramica sulle vigne e la coste di Menfi lascia senza fiato. La magia del tramonto si fonde con la pratica dello yoga offrendo un'esperienza unica e sensoriale. Domenica 14 luglio è in programma una lezione speciale di “Vinyasa flow” condotta da Germana Trifirò, progettata per accogliere praticanti di tutti i livelli.

Durante questa sessione fluida e armonica, il respiro guida il movimento creando un flusso creativo che caratterizza questo stile di yoga. Mente e corpo si uniranno in armonia con l'energia del luogo, lasciandosi anche coinvolgere dalla sapiente guida di Germana Trifirò la cui maestria nell'arte dello yoga trasformerà la pratica in un'esperienza profondamente rigenerante e illuminante.

La lezione comincia alle 18,30 a bordo piscina con vista mozzafiato sulle vigne. Prenotazione obbligatoria entro le 16. Il costo della lezione è di 20 euro. E’ necessario portare il proprio tappetino da yoga. Posti limitati e lezione a numero chiuso fino ad esaurimento posti. Dopo la lezione chi lo desidera potrà gustare uno speciale aperitivo vegetariano preparato con prodotti locali di Menfi e i prodotti di Torre Bonera, dedicato esclusivamente ai partecipanti. Costo aperitivo vegano e drink 15 euro da aggiungere alle 20 euro per la lezione. E’ anche possibile acquistare un “pass” da 25 euro per l’ingresso giornaliero in piscina.

Per prenotare è possibile registrarsi su Event Brite o contattare Torre Bonera green resort al 329 779 9876.