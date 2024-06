Yoga al tramonto in centro: alle Fabbriche l’appuntamento per mantenere il benessere di corpo e mente

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Le Fabbriche - Fondazione Orestiadi, in via San Francesco 1 ad Agrigento, sotto la via Atenea, ospiteranno una sessione di yoga al tramonto venerdì 28 giugno alle 19.

Lo yoga, attraverso un flusso di movimenti in perfetto equilibrio con la concentrazione psichica, è una pratica eccellente per eliminare stress e mantenere il benessere di corpo e mente. La sessione è aperta anche ai principianti e si effettua solo su prenotazione. Informazioni al 328 1828905.