Trasformare la Valle dei templi in sito virtuale? Workshop sulle arti digitali al Museo Diocesano

Martedì 7 marzo alle 9, al Museo Diocesano di Agrigento, è in programma un workshop organizzato dall'associazione “Avorio” nell'ambito del progetto “ParGO! relativo alla virtualizzazione del Parco archeologico della Valle dei templi. Al progetto ha collaborato il Centro per la cultura e la comunicazione dell'Arcidiocesi di Agrigento. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione al numero 320 6121227 ed aperta a tutti.

Il workshop è estrapolato da un progetto più ampio dal titolo "inEFFECTS - Panoramica sulla elaborazione delle immagini digitali" curato dall'ingegnere Nicola Palmeri.

Non sarà un tutorial per l'uso di programmi di grafica, ma affronterà i temi delle trasformazioni spaziali e in frequenza delle immagini digitali con un'introduzione legata alla digitalizzazione. Saranno discusse le tecniche, le leggi matematiche e gli algoritmi che stanno alla base delle elaborazioni delle immagini digitali. Verranno affrontati i concetti relativi al teorema del campionamento con esempi semplici e slide animate in modo da rendere i concetti chiari anche ad alunni più giovani.

I capitoli trattati sono l'immagine reale, il colore non esiste, i processi della digitalizzazione, trasformazioni di intensità, filtraggio spaziale, dominio delle frequenze e sperimentazioni con Python. La partecipazione è gratuita ma bisogna prenotarsi telefonando al 320 6121227.