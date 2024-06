Arredare casa cominciando dagli odori: alle Fabbriche il percorso olfattivo alla scoperta delle fragranze di Sicilia

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 09/06/2024 al 09/06/2024 Orario non disponibile

ìUn workshop che è prima di tutto un percorso olfattivo emozionale. Domenica 9 giugno le “Fabbriche” di Agrigento, in piazza San Francesco (sotto la via Atenea) ospiteranno un evento davvero insolito dove i partecipanti avranno modo di seguire un corso per imparare a riconoscere e a creare dimensioni di benessere attraverso suggerimenti di “arredo olfattivo”.

Si tratta di sviluppare la capacità di arredare e arricchire gli ambienti attraverso profumi e fragranze particolari. Evento promosso da “Ciurì - Fragranze di Sicilia”, “Fata Morgana” e Fondazione Orastiadi Gibellina. Informazioni su come partecipare e per effettuare le prenotazioni al 328 1828905.