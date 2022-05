Centro storico, al via il workshop di “Fotografia urbana”: passeggiata imparando le tecniche di scatto

Sarà un vero e proprio workshop fotografico, con escursione annessa, quello in programma domenica 15 maggio dalle 15,30 in poi nel centro storico di Agrigento.

Un’iniziativa che unisce il desiderio di scoprire le bellezze urbanistiche, paesaggistiche e culturali della città, con la buona abitudine di camminare a piedi, con una lezione di teoria nella sala conferenze di “Immagina”.

Si è pronti per una escursione urbana quando si è entusiasti di scoprire altre aree ed angoli remoti della propria città attraversando piazze, cortili, salendo scale, attraversando incroci, passeggiando per stretti vicoli che ci faranno ritrovare davanti i più diversi ed inaspettati scenari, tirando fuori un inevitabile senso di avventura che ci permetterà di immortalare con la nostra macchina fotografica le bellezze, anche le più nascoste, della nostra città.

Il workshop di fotografia urbana, quindi, può anche essere definito un “tour a piedi” o “passeggiata fotografica” dove si esercita la creatività scattando fotografie, accompagnati da un fotografo professionista che, attraverso la sua conoscenza e competenza ed attraverso il suo vissuto insegnerà soprattutto ai partecipanti ad “educare lo sguardo” durante appunto tutta l'escursione. Tutto ciò che inquadriamo infatti nel nostro mirino ha un passato, una storia da raccontare e con la quale sorprenderci. Conoscerla meglio ci permette di avvicinarci all’anima di ciò che osserviamo – la nostra città - e di fissarla ed interpretarla nei nostri scatti in una modalità totalmente nuova.

Si esploreranno i vicoli più nascosti e segreti del centro storico di Agrigento: strade e cortili dove il tempo sembra essersi fermato e l'atmosfera surreale. Attraverso vicoli e antiche salite, sembrerà di tornare indietro nel tempo. Lontano dai flussi turistici standard, si farà un'esperienza unica nel suo genere che ci permetterà di conoscere e cogliere una Agrigento più autentica.

Questo workshop di fotografia di strada/paesaggio urbano combina elementi di fotografia architettonica, di paesaggio urbano e di strada per offrire ai partecipanti un'esperienza di apprendimento unica. Un workshop che riguarda sia l'arte che il lato tecnico della fotografia di paesaggio urbano. Oltre ad imparare tecniche e approcci creativi, si capirà come produrre immagini eleganti e distintive che riflettono la vita nell'ambiente urbano.

Si partirà da Porta di Ponte, il principale accesso alla via Atenea, percorrendo alcune strade, scalinate e cortili della parte alta, fino a concludere il percorso nel cortile dell'antico Monastero di Santo Spirito, dove ancora oggi le suore realizzano il prelibato cous cous dolce al pistacchio con un'antica ricetta che si tramanda da secoli. I partecipanti, in occasione dell'evento ”Primavera al museo”, avranno poi la possibilità di accedere gratuitamente al Museo Civico e alla chiesa di Santo Spirito, famosa per gli stucchi del Serpotta.

La fotografa professionista Samantha Capitano spiegherà quindi l’utilizzo ideale della macchina fotografica all’interno del percorso studiato da Marcello Mira, guida naturalistica di Federescursionismo Sicilia, accompagnati da due ulteriori esperti.

Samantha Capitano è una fotografa professionista, ha aperto il suo studio ad Agrigento nel 2012 specializzandosi in ritratti e matrimoni. La sua formazione professionale è avvenuta presso il London College of communication. I suoi lavori sono stati pubblicati su riviste specializzate come Perfect Wedding Magazine, Wedding Flower Magazine e sui famosi blog Rock and Roll Bride e Rock my Wedding.

Nel 2020 e nel 2021 ha vinto il premio internazionale ZIWA.

Info su come partecipare chiamando i numeri 327 8348567 e 380 7985180.