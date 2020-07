Bellezza al tramonto, a spasso per la Valle dei Templi

Tutta la bellezza dei resti archeologici della Valle dei Templi svelata dai colori violacei del tramonto. Un percorso al calar del sole dedicato alla mitologia, alla storia di Agrigento e della Valle.

L’itinerario comprende le principali attrazioni archeologiche disposte lungo il tratto superiore della Via Sacra, dal Tempio di Giunone al Tempio della Concordia: uno spettacolo nello spettacolo con operatori didattici che sapranno trascinare la mente e l’immaginazione dei visitatori in un fantastico mondo perduto, animato da satiri, menadi, eroi, eroine e cortei di divinità che sembreranno quasi come sbucare dalla penombra delle rovine archeologiche, illuminate dal gioco di luci e ombre del crepuscolo.