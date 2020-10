Il Sicilia in bolle, le vie dei Tesori ed il trekking: tutti gli eventi del week end

Tutto pronto per un week end tutto da vivere. Musica, arte ma anche vini d’autore. E’ tempo del fine settimana dedicata alle via dei Tesori. Il clima favorevole è pronto ad incoraggiare turisti e agrigentini affinchè visitino i posti più belli.Sicilia in Bolle 2020 si farà: in un anno in cui tutto appare incerto e muta nell’arco di pochi giorni, confermare la sesta edizione del Festival delle bollicine è di per sé una notizia. L’appuntamento è per il 10 e 11 ottobre presso il ristorante Madison a Realmonte, location che ospita la manifestazione sin dalla prima edizione.

Una passeggiata accompagnati da un archeologo esperto che, oltre a saper illustrare tutte le evidenze archeologiche individuate lungo il percorso di visita principale, metterà le sue competenze a servizio dei visitatori, delineando un quadro storico-archeologico d’insieme relativo all’antica colonia greca di Akràgas ed ai mutamenti subiti nei secoli.

Sciacca pronta per un nuovo week end delle "vie dei Tesori". Sabato 10 e domenica 11 ottobre la città racconterà la bellezza di diversi luoghi (palazzi, chiese, torri campanarie, archivi storici, gallerie d’arte ecc.), con passeggiate nel quartiere di San Leonardo e in quello degli Ebrei e a Rocca Nadore.

Tutto pronto per un nuovo week end di donazioni. L'Adas scende in piazza per effettuare ben due raccolte. Si comincia domenica 11 ottobre a Camastra davanti la Chiesa Madre dalle ore 8.00 alle 12.00 ed a Porto Empedocle in via Marconi dalle alle 12. A tutti i donatori saranno inviate a cura della stessa associazione le analisi cliniche effettuate in occasione della donazione.

Scrivere al tavolino di un ristorante, chiacchierare di letteratura, di libri, di come si costruiscono le storie e le emozioni che leggiamo o vediamo trasformate in serie tv o film. No, non siamo a Parigi, ma ad Agrigento, nei vicoli del centro storico.

Ecco il laboratorio teorico/pratico condotto dalla scrittrice palermitana Daniela Gambino, autrice dei romanzi La Perdonanza (Laurana editore), ora in libreria con Conto i giorni felici (Graphe.it).

Si svolgerà ad Agrigento presso il piazzale Caos, la mostra collettiva d’arte dal titolo: “Luigi Pirandello - I colori del Caos”. La manifestazione, in programma dal 25 settembre al 10 ottobre 2020, avrà per la direzione artistica di una firma prestigiosa dell’arte siciliana: il maestro pittore Francesco Anastasi. La kermesse artistica, organizzata dal Parco letterario “Luigi Pirandello”, è patrocinata dalla Regione Sicilia e dal Comune di Agrigento.

Un week end immersi nella natura? Ecco via al trekking archeologico alla scoperta degli scorci più belli della costa palmese. Il percorso, ad anello, lungo circa 10 km, partirà dallo splendido castello chiaramontano di Palma di Montechiaro e, attraverso il sito minerario di Monte Grande, raggiungerà la spiaggia di contrada da Vicinzina.