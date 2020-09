Tom Sinatra in concerto, musica a Torre Carlo V: l'evento

Sabato 19 settembre alle ore 21:00, si esibirà alla Torre di Carlo V, il musicista Tom Sinatra. Lo spettacolo organizzato con il patrocinio del Comune di Porto Empedocle ha come titolo: “Tra le corde e l’anima”. In base al rispetto delle normative sulla pandemia da Coronavirus i posti saranno ad esaurimento.

Notizie sul musicista agrigentino ormai famoso anche all’estero.

Tom Sinatra inizia la sua formazione come chitarrista e musicista ad Agrigento, sua città natale. Presto si trasferisce a Roma per potere inseguire la sua grande passione per la musica. Il suo talento lo premia. Infatti, poco dopo, comincia a tenere numerosi concerti in Italia e all'estero e partecipa come unico ospite solista al Festival di Sanremo nel 1996 riscuotendo grande successo. Registra la colonna sonora dal titolo "Passione mediterranea" per l'ultimo film di Marcello Mastroianni e compone le musiche del film "Incantesimo napoletano", vincitore del premio David Di Donatello nel 2002. Collabora con vari artisti come Gerardina Trovato e attori come Michele Placido e Leo Gullotta. Si è esibito in più di duecento concerti in giro per il mondo; ha all'attivo almeno dieci collaborazioni teatrali e venti collaborazioni musicali. Sei sono i suoi dischi pubblicati, tra cui "Sinatra plays Sinatra" e "Dalle Alpi alle Piramidi" con il quale si classifica tra i primi dieci chitarristi al mondo secondo la Columbia Sony Records. Dunque Tom Sinatra è un artista che di strada ne ha fatta davvero tanta coltivando giorno dopo giorno il suo amore incondizionato per la musica.