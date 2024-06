Passeggiate e degustazioni in fattoria, fitness in spiaggia e fragranze siciliane da annusare: cosa fare nel weekend

C'è tanta natura in questo primo weekend di giugno: la maggior parte degli eventi intendono salutare l'arrivo anticipato dell'estate grazie anche alle previsioni meteo che parlano di alte temperature e belle giornate da vivere fino al tramonto. E così è possibile dividersi tra il trekking pomeridiano con aperitivo serale che questa settimana ci porta a Bovo Marina. Oppure a Punta bianca dove c'è la "Spring Edition" dello street work out sulla scogliera di marna. Ed ancora il fine settimana da trascorrere in fattoria per godersi la campagna, gli animali e i sapori del territorio. Doppio appuntamento, poi, alel Fabbriche di Agrigento in piazza San Francesco dove ci sarà Adriano Sofri che presenta il suo libro "C'era la guerra in Cecenia" o per partecipare ad un workshop che insegna a riconoscere gli odori e sfruttare le fragranze siciliane per dare un tocco di personalità all'arredamento di casa. Spazio anche alla religione con la settimana, a Raffadali, dedicata alle reliquie di Sant'Antonio da Padova.

Il fine settimana in fattoria

Vivere la fattoria come si faceva una volta, a contatto con la natura, in mezzo agli animali e soprattutto riscoprendo i sapori della campagna e della tradizione culinaria sicula. Due giorni intensi da vivere all’interno della fattoria “Bassa Corte” di Ribera. Si trova in località “Piano Spito” ed offre un’esperienza a 360 gradi per chi intende immergersi nelle atmosfere campestri d’inizio estate.

Il trekking con aperitivo sulla spiaggia

Domenica 9 giugno VisitAgrigento organizza una nuova tappa dell’Aperitrek alla scoperta della costa agrigentina. Questa volta si va a Bovo Marina ad Eraclea Minoa osservando anche Capo Bianco, a pochi passi dalla riserva naturale della Foce del fiume Platani. Appuntamento dalel 17 in poi. “Un itinerario - spiegano gli organizzatori - che vi farà scoprire uno dei tratti di costa più belli ed interessanti della costa sud della Sicilia. Percorrendo il sentiero ci fermeremo poi all'oasi Marevivo dove, grazie ai volontari, si terrà un laboratorio di biologia marina attraverso la ‘Scatola del mare’. A fine percorso è previsto un aperitivo a sacco condiviso con momenti di intrattenimento. A fine tramonto ci incammineremo tutti insieme con le torce per godere del cielo stellato e rientrare alle proprie auto”.

Lo street work out per stare bene