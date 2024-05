Panelle e bollicine, “La Traviata” e dj set con Alessio Bertallot: cosa fare nel weekend

Il primo weekend di maggio si apre con una serie di proposte decisamente variegate per trascorrere i 3 giorni che seguono la festa del primo maggio che ha di fatto spezzato in due la settimana.

Sul fronte musicale c’è un appuntamento da non perdere per chi ama la musica alternativa con un pizzico di nostalgia. Nella seconda metà degli anni Novanta c’era un dj che catturava l’attenzione dei più sensibili e smaliziati attraverso un programma che si chiamava “B-Side” e che andava in onda su Radio Deejay. Lui era Alessio Bertallot ed era capace di creare un suono tutto suo grazie ad una selezione musicale che strizzava l’occhio a tutte quelle produzioni di nicchia che spesso finivano per conquistare anche quelli meno avvezzi all’innovazione. Alessio Bertallot, domenica, sarà ad Oceanomare dalle 18 in poi per proporre un set dal vivo con la musica che, oggi, ama di più.

Poi ci sarà la grande opera al teatro Pirandello con “La Traviata” ed ancora 3 giorni di sapori, folclore, musica e artisti di strada con l’avvio ufficiale di “Urban fest”, nel tratto di via Atenea che è stato impreziosito con l’installazione degli ombrelli sospesi. Per chi cerca il contatto con la natura ci sarà la possibilità di partecipare a un domenica di trekking con l’escursione che attraversa le spiagge più suggestive di Licata rievocando lo sbarco alleato. Ed ancora Pirandello e Martoglio che firmano un’opera sconosciuta ai più che andrà in scena al teatro della Posta Vecchia.

Il ritorno della grande opera al teatro Pirandello

Per due giorni il teatro Pirandello torna ad ospitare la grande opera lirica con “La Traviata” di Giuseppe Verdi. Si tratta di un evento firmato “Sicilia Classica Festival” con la direzione artistica di Nuccio Anselmo. In scena sabato 4 alle 21 e domenica 5 alle 18,30. Sul podio ancora una volta il direttore d’orchestra catanese Francesco Di Mauro, attuale coordinatore della direzione artistica della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana e tra i più apprezzati guest conductor della scena internazionale. Non solo “Traviata” nel recente percorso artistico di Di Mauro che a marzo ha diretto la “Madama Butterfly” dell'Opera Română Craiova in Romania e a fine aprile ha diretto il verdiano “Nabucco” al Grand Theatre di Łódź in Polonia. Adesso avrà l'onere e l'onore di dirigere la prima opera, dopo 12 anni, al teatro Pirandello di Agrigento che finalmente, con “La Traviata”, torna ad avere lo spazio appositamente creato per ospitare l'orchestra.

Alessio Bertallot a Oceanomare

Il festival ApriMay ad Oceanomare, realizzato in collaborazione con Aranciamara, quest’anno affida la conduzione a Riccardo GaZ che intervista dal vivo gli ospiti che saranno coinvolti in un talk prima di esibirsi in dj set. Domenica alle 18 ci sarà Alessio Bertallot: musicista, dj, cantante, autore. Dagli anni ’90 è la voce elegante e notturna che divulga i “nuovi suoni”, il punto di riferimento per la musica alternativa in Italia. La festa di Oceanomare continuerà anche di sera con "Italo Disco", la festa tutta italiana in versione dj set.

Urban Fest colora la via Atenea e la riempie di attrattive



Dopo l'installazione degli ombrelli sospesi che rappresentano la scenografia naturale della rassegna, è ormai tutto pronto per l'avvio della prima edizione di Urban Fest - Tutti i colori della primavera: il festival che unisce arte, musica, cibo, folclore ed intrattenimento nel cuore della città dei templi. Tutte le attività si svolgeranno in via Atenea, in uno spazio ben riconoscibile grazie alla presenza degli ombrelli sospesi che rappresentano l’esplosione di colori legata alla bella stagione. Urban Fest proporrà ogni weekend (il venerdì, il sabato e la domenica) una serie di appuntamenti sempre diversi a partire dalle 19 fino a mezzanotte. Il programma è qui.

"A Vilanza" in scena al teatro della Posta Vecchia

Non è affatto scontato che la maggior parte delle persone sappiano che Luigi Pirandello e Nino Martoglio scrissero ben due commedie a 4 mani. E non tutti sanno che in tali opere appare una Sicilia diversa: vera, bellissima e violenta, metafora di tutto un mondo e portatrice di valori diversi. Una Sicilia il cui tratto più significativo e più particolare è un certo fatalismo e una certa ciclicità. Una di queste opere è a "A Vilanza” che, con il suo carico di simboli, rappresenta una corsa verso un precipizio, a tutti noto, da tutti indesiderato, da tutti volentieri evitato, eppure da tutti inesorabilmente raggiunto. Lo spettacolo andrà in scena sabato 4 maggio alle 21 e domenica 5 maggio alle 18.

Cinema e cultura alle nuove Fabbriche

Le immagini della giustizia in Leonardo Sciascia e gli sguardi di Nicola Curzio sul cinema contemporaneo” è il titolo dell’appuntamento culturale in programma venerdì 3 maggio alle 17,30 alle Fabbriche (Fondazione Orestiadi) in piazza San Francesco ad Agrigento. Un incontro nel segno delle corrispondenze simboliche tra gli sguardi profondi di Nicola Curzio sul cinema contemporaneo e la restituzione del rovello sciasciano sul tema delle “Possibilità che forse ancora restano alla giustizia”, come evocato nell’epigrafe di “Una storia semplice”.

Il trekking sulle spiagge dello sbarco alleato

C’è un tratto di costa licatese che trasuda storia da tutti i pori. Domenica si potrà riscoprire la bellezza paesaggistica di un luogo da sogno che per almeno sei mesi all’anno continua a richiamare bagnanti. Tutto da vivere e da toccare con mano grazie alla giornata di trekking organizzata da VisitAgrigento, associazione Qanat e associazione SweetSicily.

