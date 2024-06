Vino e bollicine, tour nelle aziende bio e aperitivo letterario sotto i templi: cosa fare nel weekend

Sarà un fine settimana soprattutto all’insegna del gusto grazie a 3 eventi tematici e diversi tra loro. Spicca sicuramente “Sicilia in bolle”, l’appuntamento che per il decimo anno raduna i grandi esperti di vino e gli appassionati da tutta la Sicilia per una 3 giorni intensissima e ricca di degustazioni e workshop. Poi c’è il “Bio Educational tour” che consente di scoprire le migliori aziende del territorio, recandosi “sul posto”, per toccare con mano i loro prodotti. Ed ancora l’ultimo weekend di “Ariano - Aromi e profumi Sicani” dedicato all’origano di Alessandria della Rocca: ingrediente straordinario per valorizzare il tradizionale “Pani cunzatu”. E poi lo yoga alle Fabbriche in pieno centro storico, la mostra di pittura sul lungomare con cena e concerto etnico, gli appuntamenti legati all’anniversario della nascita di Luigi Pirandello e il “teatro tra i reperti” nella notte del museo Griffo. Non mancherà l’aperitivo letterario sotto i templi che questa settimana ospiterà la scrittrice Costanza DiQuattro.

Il vino di Sicilia in bolle

Sabato, domenica e anche lunedì c'è la decima edizione di “Sicilia in bolle”, la più importante e patinata vetrina dedicata all’enologia in provincia di Agrigento che ogni anno fa convergere i migliori esperti e tanti appassionati (nella foto di Alessandro Tondo alcuni partecipanti della passata edizione). Tra masterclass, degustazioni, cene di gala e workshop, tutto il mondo dell’enologia e delle “bollicine” si da appuntamento per un evento unico nel suo genere.

Il tour tra le aziende bio del territorio

Il Consorzio Isola bio Sicilia organizza il secondo “Bio educational tour” il 27, 28 e 29 giugno dalle 8 alle 15: uno straordinario viaggio nel cuore delle eccellenze biologiche siciliane. Un'opportunità imperdibile per scoprire la bellezza e la passione che animano il mondo biologico siciliano. "Un viaggio tra le eccellenze - spiega il presidente del Consorzio Isola bio Sicilia Lillo Alaimo Di Loro - che non è solo conoscenza, ma un vero e proprio viaggio emozionale tra le aziende, il paesaggio, i vigneti e le colture della Sicilia centro-meridionale. In ogni azienda che visiteremo ci si potrà immergere nelle storie, nei volti e nei sapori che rendono unici i nostri prodotti biologici.

L'origano delle meraviglie

Il 30 giugno Alessandria della Rocca ospita l'ultima sessione dell’evento gastronomico “Ariano - Aromi e profumi Sicani”. Si svolgerà dalle 10 alle 17 con ritrovo presso l’azienda agricola “Noro. In collaborazione con l’associazione “Sole sui Sicani”, Elena e Maurizio, sapienti narratori capaci di trasmettere l' amore per la loro terra tramandato da generazione in generazione, condurranno i partecipanti nel tour attraverso una terra che ricambia tutto l'amore dando vita ad aromi preziosi. L'azienda sorge su un promontorio dal quale ammirare un panorama mozzafiato nel cuore dei monti Sicani.

L'aperitivo letterario sotto i templi

Quarto appuntamento, venerdì 28 giugno alle 18,30, con la rassegna “Aperibook” a Casa Diodoros sotto la Valle dei templi in via Giuseppe La Loggia (viale alberato), in collaborazione con la libreria “Il mercante di libri” di Agrigento. Protagonista della serata sarà Costanza Diquattro, scrittrice e conduttrice Rai, che presenterà il suo libro "L'ira di Dio" edito da Baldini e Castoldi. L'incontro sarà coordinato dalla scrittrice agrigentina Maria Concetta De Marco.

Al museo i reperti prendono vita

Il 28 e 29 giugno torna in scena “L’anello dal passato”, progetto nato dalla collaborazione tra il responsabile del museo Griffo Giuseppe Avenia e il regista Marco Savatteri su impulso del direttore del Parco Roberto Sciarratta con la consulenza scientifica dell’archeologa Donatella Mangione: un’esperienza immersiva che diventa opera teatrale inedita, ispirata totalmente al museo, legata alla suggestione del delicato anello di Teano, tra i pezzi più belli del Griffo. La storia è struggente: narra di una madre, della giovane figlia morta, del loro amore immenso e di un dolore inimmaginabile, tutto in un disegno delicatissimo in oro.

Lo yoga in centro storico e al tramonto

Le Fabbriche - Fondazione Orestiadi, in via San Francesco 1 ad Agrigento, sotto la via Atenea, ospiteranno una sessione di yoga al tramonto venerdì 28 giugno alle 19. Lo yoga, attraverso un flusso di movimenti in perfetto equilibrio con la concentrazione psichica, è una pratica eccellente per eliminare stress e mantenere il benessere di corpo e mente.

Concerto, cena e mostra sul lungomare

Un venerdì sera tra sapori, arte e musica al “Libeccio Sea Restaurant” sul lungomare Falcone e Borsellino di San Leone. Il 28 giugno, all’interno del locale, sarà inaugurata la mostra temporanea di pittura “Vento al mare” dell’artista Domenico Cocchiara (nella foto con la sua opera "Mattanza"). I suoi quadri rimarranno visibili al pubblico fino al 26 dicembre. Le opere in vetrina sono “Cascia di sarde”, “Spada, polpo e ricci in expo”, “Mattanza” e “Cala Siciliana”. Cocchiara, classe 1977, è nato e vive a Bivona e ha esposto in contesti di grande importanza. Ma è stato anche autore d’interventi di arte pubblica. In questo specifico caso parteciperà al progetto di “Libeccio” a titolo gratuito.

La mostra su Pirandello

S’intitola “Autografi del Novecento. Luigi Pirandello e…” la mostra che sarà inaugurata venerdì 28 giugno alle 19 (data di nascita del drammaturgo premio Nobel) al museo-casa natale di Luigi Pirandello in contrada Caos. Dopo gli indirizzi di saluto e gli interventi di alcuni esperti seguirà la cerimonia inaugurale. La mostra documentaria e iconografica, a cura di Cristina Angela lacono, rimarrà visibile fino al 28 settembre. "Tararà" rivive al Circolo Empedocleo Il Circolo Empedocleo di Agrigento, in piazza San Giuseppe (via Atenea), ospiterà venerdì 28 giugno, la messinscena di “Tararà” di Luigi Pirandello con adattamento e regia di Mario Gaziano. Si tratta di un evento legato al 157esimo anniversario della nascita del drammaturgo Premio Nobel per la letteratura. Protagonista Giuseppe Gramaglia con la partecipazione di Maria Grazia Castellana (attrice-introduttrice) e con il trio folk di Riccardo Cacicia.

Lo spettacolo dedicato a Mariuccia Linder

Teatranimahub, in via Oblati 96 ad Agrigento, sabato 29 giugno alle 18 ospiterà la messinscena di “Con altre parole, con altri occhi” di e con Lia Rocco accompagnata al pianoforte da Tony Bruccoleri. Si tratta dell’ultimo appuntamento della seconda edizione della rassegna teatrale in ricordo di Mariuccia Linder, dal titolo “Per voce sola…”, ideata e coordinata dall’associazione culturale TeatrAnima di Agrigento proprio con l’intento di continuare a tenere vivo il ricordo umano ed artistico di Mariuccia Linder, insegnante di educazione artistica e di storia dell’arte ad Agrigento nonché pittrice, poetessa, costumista, scenografa, scrittrice per il teatro e soprattutto attrice.

