I sapori della Sagra del cacciatore, l’Antigone, i libri e il MotorFest: cosa fare nel weekend

La musica abbinata al “pani cunzatu” a San Giovanni Gemini, ma soprattutto al Sagra del cacciatore a Comitini per riscoprire i piatti di selvaggina, partecipare a laboratori tematici e visitare mostre cinofile e di uccelli rapaci: sono questi gli appuntamenti più curiosi del weekend in provincia di Agrigento. Fine settimana caratterizzato anche dall’avvio della stagione al nuovo teatro dell’Efebo al giardino botanico di Agrigento: in scena “Antigone”. Ritorna anche l’appuntamento della rassegna “Sere Fai d’estate” al giardino della Kolymbethra con degustazioni e spettacoli al calar del sole nel lussureggiante sito a ridosso dei templi. Ed ancora le presentazioni dei libri di Gaetano Savatteri ed Eleonora Lombardo fino ad arrivare alle giornate clou del Festival del cinema archeologico al museo Griffo. A Sciacca c’è l’Odissea con Alfonso Veneroso e per gli amanti dei motori l’imperdibile appuntamento, all’autodromo Valle dei templi di Racalmuto, con il MotorFest.

La sagra del cacciatore

Il 20 e 21 luglio Comitini ospita la “Sagra del cacciatore” organizzata dalla Pro loco con il patrocinio di Comune e Regione. Si comincia sabato alle 15,30 nello storico palazzo Bellacera con una master class intitolata “Vini top rossi siciliani”: degustazione guidata a cura dell’enologo Gianni Giardina in abbinamento a specialità di cacciagione e selvaggina a cura di Pietro Macaluso Griller. Alle 18,30 seguirà il convegno su “La caccia, presente e futuro” che tratterà aspetti sanitari con un focus sul cane Cirneco dell’Etna, segugio autoctono siciliano. Poi la mostra fotografica “Sentieri di caccia”. Ulteriori appuntamenti fino a domenica sera.

"Pani cunzatu" e musica

Si chiama “A pane & musica” la manifestazione in programma da giovedì 18 a domenica 21 luglio a San Giovanni Gemini. Si tratta della prima edizione. L’evento sarà caratterizzato da performance artistiche, concerti e degustazioni per coinvolgere cittadini e turisti in un viaggio enogastronomico e musicale. Nello specifico l'accostamento "Pane & musica" è il tramite cultural-popolare attraverso cui raccontare la complessità e la qualità dei prodotti locali nell'intento di favorire l'incontro fra culture e generazioni diverse.

Il MotorFest in autodromo

Sabato 20 e domenica 21 luglio all’autodromo di Racalmuto si svolgerà l’edizione 2024 del MotorFest, evento motoristico unico nel sud Italia. Dal 2009 è ormai un appuntamento imperdibile per gli appassionati delle due ruote. Quest’anno il festival promette di offrire un fine settimana caratterizzato dalla presenza delle ultime novità del settore motociclistico, ma soprattutto divertimento ed intrattenimento con l’opportunità di incontrare ospiti internazionali e star del motociclismo. Il MotorFest è un vero e proprio punto di ritrovo per semplici appassionati, professionisti del settore e celebri motociclisti che considerano questo evento la loro “casa”.

Aperitivi, cene e musica alla Kolymbethra

Il giardino della Kolymbethra, nel Parco Valle dei templi, apertura al pubblico nelle “ore più magiche” grazie alle "Sere Fai d'estate". Tutti i venerdì d’estate, fino al 30 agosto a partire dalle 20,30, con “Fuori cantina” si potrà intraprendere un viaggio eno-gastronomico attraverso i vini pregiati e le culture vinicole di cantine selezionate della provincia e della Regione. E poi c’è la rassegna “Al calar del sole” domenica 21 luglio dalle 20,30 alle 23.30: ai piedi dell’ulivo secolare accompagnati da buona musica, performance artistiche e racconti su quella che fu “la piscina sacra agli dei”.

L'Antigone al teatro dell'Efebo

“Antigone” il 21 luglio apre la stagione al teatro dell’Efebo nel giardino botanico in via Demetra: uno scenario davvero unico, ricavato da una cava da dove si ipotizza che provenissero i blocchi che servirono a costruire i templi. Una interessante operazione di conoscenza dei testi di teatro classico. Sarà possibile acquistare i biglietti on line collegandosi al sito www.giardinoefebo.it oppure recandosi al Box office di Agrigento (telefono 0922 20500).

L'Odissea a Sciacca

“Odissea, verso Itaca” è il nuovo spettacolo teatrale di Alfonso Veneroso, ispirato all’Odissea di Omero, che andrà in scena il 20 e il 21 luglio, con inizio alle 21, nell’atrio inferiore del palazzo comunale di Sciacca. Lo spettacolo è dedicato alla figura di Ulisse. L’Odissea di Omero è sempre ricordata per le avventure vissute dal protagonista nei suoi viaggi in mare, ma la parte più estesa del poema è dedicata a incontri, riconoscimenti, pericoli, scontri e vittorie che Ulisse vivrà dopo l’approdo a Itaca. Ed è a questa parte dell’Odissea che è dedicato lo spettacolo di Alfonso Veneroso.

Gaetano Savatteri sulle scalinate di Sant'Alfonso

Prosegue con il secondo appuntamento la rassegna editoriale “Libri in Cortile”. Venerdì 19 luglio alle 19,30, sulle scalinate di Sant’Alfonso, tra la chiesa di Santa Maria dei Greci e via Duomo, Gaetano Savatteri presenterà il suo libro “Le siciliane” (Edizioni Laterza, 2021). La manifestazione, con il patrocinio non oneroso del Comune di Agrigento, è organizzata da Blasco da Mompracem, il blog letterario dell’operatore culturale Roberto Bruccoleri, direttore artistico della rassegna, in collaborazione con l’associazione “La strada degli scrittori”, con l’obiettivo di coniugare l’amore per l’alta letteratura e la valorizzazione degli angoli meno noti del centro storico di Agrigento.

Eleonora Lombardo alle Fabbriche

Terzo appuntamento, domenica 21 luglio alle 19,30, della rassegna “leFabbricheFest” alle Fabbriche (Fondazione Orestiadi) in piazza San Francesco, organizzata dall’associazione Fata Morgana e a cura di Alice Titone e Beniamino Biondi. Sarà presentato il libro “Sea Paradise” (Sellerio) della scrittrice e giornalista, firma di Repubblica, Eleonora Lombardo. Due donne si apprestano a salire sulla “Sea Paradise”, una nave da crociera capace di regalare un’esperienza unica e travolgente a migliaia di passeggeri.

Il festival del cinema archeologico

Ultimi appuntamenti del Festival del cinema archeologico 2024 in versione itinerante: in tutto la rassegna ha previsto 9 giorni di proiezioni ed incontri con un evento conclusivo speciale, in programma il 23 e 24 luglio, al museo archeologico “Antonio Salinas” di Palermo. Dopo le tappe a Licata e a Realmonte il ciclo è approdato al museo archeologico “Pietro Griffo” di Agrigento. La serata che chiude la rassegna ad Agrigento è in programma venerdì 19 luglio.

