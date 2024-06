Degustazioni di "pani cunzatu" e concerti tra piazza e locali: cosa fare nel weekend

Sarà un weekend tra musica, libri, sapori, escursioni in spiaggia e paesaggi mozzafiato. Ma anche mostre e sport. A metà giugno non è solo il mare ad essere la destinazione privilegiata per gli appuntamenti che anticipano l’estate: c’è ancora tanto da fare nell’entroterra e nelle zone montane. Come l’evento che mescola natura e sapori antichi esaltando l’origano: ingrediente semplice ma capace di rendere uniche alcune specialità tradizionali come “u pani cunzatu”. E se proprio non si vuole rinunciare alla spiaggia c’è l’aperitrek che continua a regalare paesaggi mozzafiato negli angoli più belli della costa agrigentina, con aperitivo al tramonto e “passeggiata di ritorno” con le torce. Non mancheranno poi le mostre, l’incontro con l’autore sotto la Valle dei templi e ci sarà anche spazio per gli amanti del pugilato con il memorial “Maria Cristina Analfino”.

L'origano "delle meraviglie"

Il 15, 16 22 23 e 30 giugno Alessandria della Rocca ospita l’evento gastronomico “Ariano - Aromi e profumi Sicani”. Si svolgerà dalle 10 alle 17 con ritrovo presso l’azienda agricola “Noro. In collaborazione con l’associazione “Sole sui Sicani”, Elena e Maurizio, sapienti narratori capaci di trasmettere l' amore per la loro terra tramandato da generazione in generazione, condurranno i partecipanti nel tour attraverso una terra che ricambia tutto l'amore dando vita ad aromi preziosi. L'azienda sorge su un promontorio dal quale ammirare un panorama mozzafiato nel cuore dei monti Sicani.

Il concerto gratuito in piazza

Venerdì 14 giugno, alle 21 in piazzale Giglia a San Leone (Aster), l'associazione culturale “Tinturia Play” presenta lo spettacolo musicale intitolato “Noti e stelle”. Si tratta di un concerto che mette insieme giovani talenti del territorio con alcuni musicisti ormai affermati. La manifestazione è patrocinata dall’assessorato regionale al turismo, allo sport e allo spettacolo e dal Comune di Agrigento. L'Associazione culturale “Tinturia Play” è impegnata nella promozione della cultura della musica e dell’arte in generale. Con questo evento intende offrire visibilità ai giovani artisti creando un ponte tra generazioni e stili musicali differenti.

Il concerto di Ciaudà sul lungomare

Venerdì 14 giugno alle 22 appuntamento al “Libeccio Sea Restaurant”, sul lungomare Falcone e Borsellino di San Leone (ex La Perla), per una serata dedicata alla musica dal vivo. Sul palco il progetto tutto siciliano che si chiama “Ciaudà”, reduce, tra l’altro, dalla pubblicazione del videoclip del nuovo singolo “Idda”.

Il Toscanini music festival

Al via la prima edizione del "Toscanini music festival”: dal 10 al 17 giugno, con il patrocinio del Comune di Ribera e del dipartimento dei Beni culturali della Regione siciliana, si svolgerà ogni giorno presso l’atrio esterno del conservatorio Arturo Toscanini di Ribera a partire dalle 19. In programma tanta buona musica al tramonto con gli studenti di tutte le scuole e i dipartimenti classici, jazz e pop-rock del conservatorio. Tutti i concerti saranno ad ingresso libero.

Letterando in fest a Sciacca

“Letterando in fest” torna a Sciacca. Weekend di cultura e di incontri con gli autori dal 13 al 16 giugno. Per l’edizione numero 14 della rassegna il tema scelto dalla direttrice artistica Paola Caridi è "Nema problema", così come durante la guerra nei Balcani, con stile drammaticamente ironico, si provava a liquidare il dramma di quella guerra. Un programma variegato con tantissimi ospiti.

Trekking e aperitivo nei luoghi dello sbarco Alleato

Domenica 16 giugno alle 17 VisitAgrigento e associazione Qanat organizzano una nuova tappa dell’Aperitrek alla scoperta della costa agrigentina. Questa volta si va alla scoperta della spiaggia dello sbarco alleato in Sicilia in territorio di Licata. Un percorso caratterizzato da piccole calette deserte e di sabbia bianca che si alternano a dune dalle quali si gode un indimenticabile tramonto sul mare. La passeggiata va da Marianello a Balatazze e ritorno in uno dei tratti paesaggisticamente più belli della costa licatese. E’ qui che, 81 anni fa, sbarcarono i soldati americano che liberarono la Sicilia dai nazifascisti.

I libri in cortile riscoprendo il jazz

Domenica 16 giugno, alle ore 19:30, nel cortile de “Le Fabbriche” (Fondazione Orestiadi), in via San Francesco 1, è in programma il primo incontro della quarta edizione di “Libri in Cortile”. Si tratta della rassegna editoriale, organizzata con il patrocinio non oneroso del Comune di Agrigento, che ogni estate anima il centro storico della città. Primo ospite della stagione sarà lo scrittore inglese Geoff Dyer, giornalista del The Guardian, che presenterà il suo celebre libro “Natura morta con custodia di sax. Storie di Jazz” (edizioni Il Saggiatore). Considerata una delle più importanti opere narrative sul jazz, il libro di Dyer ci immerge in racconti affascinanti che esplorano le vite di alcuni dei più grandi jazzisti di tutti i tempi tra cui Chet Baker, Duke Ellington, Art Pepper, Charles Mingus, Thelonius Monk, Lester Young, Bud Powell e Ben Webster.

L'Aperibook a Casa Diodoros

Sabato 15 giugno alle 18,30 nuovo appuntamento con l’Aperibook a Casa Diodoros in via Giuseppe La Loggia (viale alberato sotto i templi). Dopo i saluti iniziali di Roberto Sciarratta, direttore del Parco archeologico Valle dei templi, è prevista una conversazione con Francesco Carofiglio che presenterà il suo libro “La stagione bella”. Modererà lo scrittore Salvo Di Caro. Conclusioni affidate all’operatore Eno-gastronomico Fabio Gulotta.

La mostra su Santa Rosalia

In centro città, ad Agrigento, si può visitare la mostra documentaria intitolata “Rosalia, culto e devozione nell’Agrigentino” nella chiesa di San Lorenzo in via Atenea. La chiesa fa parte del polo espositivo Mudia - Museo Diocesano. Si tratta di un percorso espositivo che presenta ai visitatori documenti d’archivio, testi a stampa, dipinti, sculture, gioielli, argenti e altri preziosi manufatti sul culto e sulla devozione legati alla santa più amata dai siciliani: Rosalia.

Il memorial di pugilato

Sabato 15 giugno alle 16, nella palestra della scuola media Castagnolo di Agrigento, il boxing club team Analfino organizza l’11esima edizione del memorial di pugilato "Maria Cristina Analfino” per ricordare la sorella del maestro Alfonso Analfino.

Le conversazioni letterarie alle Fabbriche

Proseguono alle “Fabbriche” di piazza San Francesco 1 ad Agrigento gli appuntamenti con la rassegna di conversazioni letterarie “Surfaro". L'evento è promosso dal Centro culturale “Pier Paolo Pasolini” e Zolfo Editore con il Parco della Valle dei Templi e ha il patrocinio dell’Assessorato regionale ai beni culturali e la collaborazione de Le Fabbriche della fondazione “Le Orestiadi”.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.