Degustazioni serali alla Kolymbethra, Nino Frassica e yoga al tramonto: cosa fare nel secondo weekend di San Calogero

Il secondo weekend di San Calogero, quello che per la seconda domenica consecutiva porta nel centro cittadino migliaia di fedeli e devoti, è particolarmente ricco di appuntamenti che spaziano dai concerti al benessere fino ad arrivare ai sapori della tradizione territoriale da riscoprire nelle ore più fresche della giornata, di sera al Giardino della Kolymbetra, per le “Sere Fai d’estate”. Spazio anche alla cultura, con il festival del cinema archeologico itinerante in provincia, ma anche alla meditazione con una speciale sessione di yoga al tramonto. Agrigento, inoltre, in qualità di Capitale italiana della cultura 2025, è stata scelta del club italiano “Smart” per il raduno internazionale che porterà in città decine di appassionati dell’iconica auto a due posti. Il teatro “Panoramica dei templi” riaprirà i battenti con la quarta edizione di Ellenic music festival che, per due sere, proporrà alcuni grandi nomi della musica alternativa. Bellezza in passerella con l’elezione di “Miss Grotte”, mentre Nino Frassica, venerdì sera, si esibirà in piazza Marconi per i festeggiamenti in onore di San Calogero.

Nino Frassica e i Los Plaggers per San Calogero

Venerdì alle 22 in piazza Marconi (Stazione), nuova tappa di quello che Nino Frassica definisce simpaticamente “Tour 2000-3000”. Il celebre cantante e comico siciliano si esibirà in occasione dei festeggiamenti in onore di San Calogero che si concluderanno domenica sera con lo sparo dei fuochi pirotecnici e con il rientro del simulacro in santuario. Nino Frassica sarà accompagnato dai Los Plaggers, band formata da 6 formidabili musicisti.

La Kolymbethra di sera all'insegna del gusto

Tornano anche quest’anno le sere Fai d’estate. Al giardino della Kolymbethra, nel Parco Valle dei templi, apertura al pubblico nelle “ore più magiche”. Tutti i venerdì d’estate, dal 12 luglio al 30 agosto a partire dalle 20,30, con “Fuori cantina” si potrà intraprendere un viaggio eno-gastronomico attraverso i vini pregiati e le culture vinicole di cantine selezionate. Sabato 13 all’insegna della cultura con gli “Aperitivi letterari” dalle 20,30 alle 23. Degustando un bicchiere di vino ai piedi dell’ulivo secolare, si potrà trascorrere una serata accompagnati da letture dove non mancheranno gli incontri con gli autori e gli approfondimenti letterari. E poi c’è la rassegna “Al calar del sole” domenica 14. Dalle 20,30 alle 23.30, ai piedi dell’ulivo secolare accompagnati da buona musica, performance artistiche e racconti su quella che fu “la piscina sacra agli dei”.

Ellenic Music Festival

Tutto pronto per la quarta edizione di “Ellenic music festival” il 12 e 13 luglio. Il teatro “Panoramica dei templi”, situato all’interno del Parco archeologico sarà anche quest’anno la sede dell’evento con il tempio di Giunone sullo sfondo. Venerdì apriranno il festival le armoniose melodie folk-pop della band svedese “Crying day care choir” seguiti dalla superband italiana dalle influenze afrobeat “I Gate my Village” per concludersi con l’elettronica di Christian Loffler direttamente da Greifswald, città tedesca che respira l’aria del mar Baltico. Sabao si aprirà con il ceiling-gazing dei “Novanta”, continuando con l’attesissimo concerto (unica tappa nel Sud Italia) dei “Mogwai”, il gruppo musicale formatosi nel 1996 che ha forgiato intere generazioni con il suo post-rock britannico. Si chiuderà poi con l’elettronica di “Indian Wells”, producer italiano dal respiro internazionale.

Il raduno internazionale delle "Smart"

Provengono da Polonia, Danimarca, Svezia, Norvegia, Svizzera, Germania e Italia i 40 equipaggi che a bordo delle loro “Smart” faranno tappa ad Agrigento nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 luglio per il raduno internazionale della celebre community automobilistica. Gli equipaggi arriveranno in piazza Marconi intorno alle 18 di sabato 13 luglio. Verranno accolti e salutati dal sindaco Francesco Miccichè e dall’assessore Cantone per poi ricevere la benedizione da parte del rettore del Santuario di San Calogero Don Gerlando Montana Lampo. Nel pomeriggio di domenica 14 luglio, dopo alcuni giri in pista nel circuito di Racalmuto, le “Smart “saranno esposte nell’area limitrofa al luna park di San Leone.

Lo yoga al tramonto

Per innamorarsi di un tramonto speciale basta un attimo, soprattutto se ci si trova in un luogo come Torre Bonera green resort, dove la vista panoramica sulle vigne e la coste di Menfi lascia senza fiato. La magia del tramonto si fonde con la pratica dello yoga offrendo un'esperienza unica e sensoriale. Domenica 14 luglio è in programma una lezione speciale di “Vinyasa flow” condotta da Germana Trifirò, progettata per accogliere praticanti di tutti i livelli.

Bellezze in passerella

Sabato 13 luglio, alle 21,30 in piazza Umberto I a Grotte, torna il concorso di bellezza “Miss Grotte 2024” organizzato dall’associazione Nino Martoglio con il patrocinio del Comune guidato dal sindaco Alfonso Provvidenza e con il contributo di alcune attività commerciali. Una trentina di ragazze, in viaggio da ogni parte della provincia di Agrigento e non solo, si contenderanno le 6 fasce e i numerosi premi messi in palio dagli organizzatori. Lo spettacolo, che apre di fatto il cartellone degli eventi estivi a Grotte, sarà presentato dal giornalista Davide Sardo e dal conduttore radiofonico Emanuele Cellauro.

Il festival del cinema archeologico

Partirà da Licata il Festival del cinema archeologico in versione itinerante: in tutto 9 giorni di proiezioni ed incontri con un evento conclusivo speciale che si svolgerà al museo archeologico “Antonio Salinas” di Palermo.Proiezioni ed incontri con un evento conclusivo speciale che si svolgerà al museo archeologico “Antonio Salinas” di Palermo. Le prime due giornate, 11 e 12 luglio, si svolgeranno al museo archeologico della Badia al Castel Sant’Angelo di Licata. Altri appuntamenti il 13 e 15 luglio a Realmonte a Villa Romana in contrada Durrueli.

