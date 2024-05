Cantine aperte per gustare vino, Sagra del Tataratà e Urban fest con artisti da circo: cosa fare nel weekend

L’ultimo weekend di maggio (il prossimo sarà a spezzato dall’ingresso del mese successivo con la festività del 2 giugno che cadrà di domenica) propone un variegato ventaglio di proposte per chi vuole godersi il fine settimana, spaziando dalla musica all’arte in strada, dalle degustazioni di vino alle feste popolari più antiche fino ad arrivare alle escursioni tra i borghi più suggestivi della provincia. E ci sarà spazio anche per il teatro, il cinema e per gli amanti della leggendaria “Vespa” con il ritorno nella città dei templi del raduno nazionale.

La Sagra del Tataratà

Era il 1667 quando nacque la cosiddetta festa di Santa Croce. Dopo la fondazione di Casteltermini, avvenuta il 5 aprile 1629 ad opera del Barone Gian Vincenzo Maria Termini e Ferreri, i castelterminesi coinvolsero tutti i ceti sociali per organizzare l’evento. Quest'anno torna uno degli appuntamenti più attesi in provincia nonchè una delle feste più antiche in Sicilia che si svolgerà da venerdì a domenica.

Cantine aperte a Raffadali

Domenica ci sarà una grande per immergersi nella cultura e nei sapori della Sicilia visitando la cantina, degustando i vini biologici e assaporando i piatti tipici della tradizione in un'atmosfera di condivisione e convivialità. Torna l’appuntamento con “Cantine aperte” ed uno degli eventi che spiccano in provincia è quello che si svolgerà a Raffadali nell’azienda agricola Vella in contrada Rocca San Giovanni.

Tour in cantina e degustazioni