"Mortazza e bollicine con i tammurinara", borghi dei tesori e dj set con Massimiliano Troiani: cosa fare nel weekend

Secondo weekend di maggio che si preannuncia con temperature in deciso rialzo dopo la partentesi piovosa di metà settimana, probabilmente l'ultima, prima di proiettarci definitivamente verso la stagione estiva. In via Atenea torna "Urban Fest" che ha fatto registrare, nei giorni inaugurali, presenze da record riempiendo il centro cittadino come non avveniva da tantissimo tempo. Sotto gli ombrelli colorati tante attività d'intrattenimento che uniscono musica si dal vivo che in versione dj set, folclore, sapori veraci e lo spettacolo degli artisti di strada. Al teatro Pirandello si concluderà la stagione con Pippo Pattavina protagonista di "Pensaci, Giacomino!", omaggiando così il drammaturgo agrigentino per la chiusura del cartellone. Si riaprirà il sipario anche al Circolo Empedocleo con lo spettacolo satirico "Sandro Cabaret" di Mario Gaziano. Ed ancora il trekking domenicale alla scoperta della riserva naturale "Foce del fiume Platani" e poi ci sarà il primo dei tre weekend alla scoperta dei "Borghi dei tesori". Spazio anche per il cinema con la proiezione in anteprima del nuovo film di Leandro Picarella "Segnali di vita" al multisala Ciak. E ad OceanoMare tornerà la rassegna "ApriMay" con un nuovo appuntamento sulla spiaggia, questa volta dedicato a Massimiliano Troiani di Radio Capital che, in consolle, proporrà la musica che più gli piace fino al tramonto. A Siculiana l'apertura del nuovo museo diffuso che rievoca il matrimonio storico di Costanza e Brancaleone Doria.

In Via Atenea il secondo fine settimana di Urban Fest

Il festival che unisce arte, musica, cibo, folclore ed intrattenimento nel cuore della città dei templi propone altri 3 giorni di eventi, dalle 19 fino a mezzanotte. Venerdì 10 maggio “Aperitivo urban” e lo spettacolo “Fire Spot” con le performance di fuoco della compagnia Joculares. A seguire il dj set con Andrea Cassaro, l’estemporanea dei pittori per strada “Canvas di sera” e lo show “L’ombelico del mondo” con i “Tammura di Girgenti”. Sabato 11 maggio “Aperifood” con “Mortazza e bollicine”. Poi lo show “Trampolieri e coriandoli” e a seguire il dj set con Zeus. Domenica 12 maggio “Aperitivo urban” e musica dal vivo.

Al teatro Pirandello Pippo Pattavina chiude la stagione

Ultimo spettacolo della stagione 2023/2024 al teatro Pirandello: sabato 11 e domenica 12 maggio andrà in scena “Pensaci, Giacomino!” Di Luigi Pirandello per la regia di Guglielmo Ferro. Pippo Pattavina sarà protagonista di una delle opere più significative del grande autore agrigentino, che offre una critica profonda e priva di compromessi sulle convenzioni sociali, sull'ipocrisia e sulle maschere che molte persone indossano per nascondere la mancanza di principi etici.

Ad Oceanomare c'è il dj set di Massimiliano Troiani

Sesto appuntamento con ApriMay, il festival sulla spiaggia di Oceanomare, a San Leone, che ospita diversi artisti della scena musicale italiana: si raccontano sul palco e propongono una selezione della musica a loro più cara in versione dj set. ApriMay, realizzato in collaborazione con Aranciamara, quest’anno affida la conduzione a Riccardo GaZ che intervista dal vivo gli ospiti che saranno coinvolti in un talk prima di esibirsi in dj set. Domenica 12 maggio, sul palco di Oceanomare, alle 18 ci sarà Massimiliano Troiani, dj producer tra i più apprezzati selezionatori di musica di Radio Capital.

Il nuovo film di Leandro Picarella al cinema Ciak

S'intitola “Segnali di vita” il nuovo film diretto da Leandro Picarella che sarà presentato domenica 12 maggio alle 20,45 al cinema Ciak di Agrigento. Si tratta di un’iniziativa promossa da Immagina Aps e John Belushi Arci. L’evento segna il ritorno del regista nella sua città natale, dove sarà presente per introdurre il suo ultimo lavoro e dialogare con il pubblico. Dopo la presentazione, in autunno, alla Festa del cinema di Roma e l’importante riconoscimento al Trento Film Festival (premio del pubblico per il miglior lungometraggio) il film di Leandro Picarella arriva in sala ad Agrigento.

Alla scoperta dei "Borghi dei tesori" tra storia e mito

Per 3 weekend, dal 10 al 12 maggio, dal 17 al 19 e dal 24 al 26 dello stesso mese, per scoprire i luoghi e le tradizioni che sono testimoni dell’emigrazione in Sicilia: musei, conventi, artigiani, luoghi di memoria che gettano un ponte con gli 8 milioni di siculo-discendenti sparsi per il mondo. Si potranno seguire laboratori gastronomici, partecipare a percorsi per i vicoli, ripercorrere le proprie radici. Ecco dunque il “Borghi dei tesori roots festival” con tutte le destinazioni da scoprire per il primo fine settimana di escursioni.

Il trekking della domenica nelle migliori spiagge dell'Agrigentino

VisitAgrigento organizza una nuova domenica dedicata al trekking per vconoscere le peculiarità di uno dei tratti di costa più belli della provincia di Agrigento, tra Eraclea Minoa e la riserva naturale della foce del fiume Platani che si colloca tra Cattolica Eraclea e Ribera. Appuntamento domenica 12 maggio dalle 9,30 alle 14,30.

La satira va in scena al Circolo Empedocleo

S' intitola “Sandro Cabaret - Personaggi in satira” il nuovo progetto artistico di Mario Gaziano che andrà in scena al Circolo Empedocleo di Agrigento, in piazza San Giuseppe (via Atenea), il 10 maggio alle 18,15. Protagonisti Sandro Re e il maestro Tonino Migliaccio. Si tratta di un evento inserito nella settima edizione della stagione “Teatro da camera” con la direzione artistica dello stesso Gaziano e di Giuseppe Adamo.

A Siculiana la rievocazione di un matrimonio storico

Venerdì 10 maggio alle 20,30, a Siculiana, sarà inaugurato il museo diffuso “Lo Sposalizio Benedetto”, un progetto di rigenerazione urbana e culturale per raccontare il matrimonio storico di Costanza e Brancaleone Doria. Storia e leggenda si incontrano e si intrecciano con un itinerario che si snoda tra i vicoli del centro storico della “Città degli sposi”.

