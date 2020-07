Peppe Cammarata e Dario Adragna, il live music di "Dacanto"

Uno è Giuseppe Cammarata, chitarrista e docente di strumento che con i dioscuri prima e il duo musicale “Duet Tango” dopo, ha calcato i più prestigiosi palchi italiani e internazionali, condividendo le scene con volti noti di registi e attori del teatro e dello spettacolo tra i quali Gianfranco Iannuzzo, Marco Parodi, Marco Tullio Giordana, Luigi Lo Cascio, Tony Sperandeo, Gianni Salvo, Domenico Centamore, Francesco Bellomo, Gaetano Aronica, Marcello Amici, Natalia Ariani, Guia Ielo. L’altro è Dario Adragna, musicista, front man di diversi gruppi, in ultimo di “Opera Buffa Band”.

Il duo nasce per ripercorrere le canzoni che hanno emozionato un tempo, per poi inondare i presenti con note fresche, attraverso brani più attuali. Non mancherá un omaggio a Pau Donés degli Jarabe De Paolo, da poco scomparso e De Andrè, maestro indimenticabile della più alta espressione del cantautorato italiano. L’appuntamento, quindi, è fissato per venerdì 24 luglio alle 21.30.