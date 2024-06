Un fine settimana in fattoria: due giorni a contatto con la natura, gli animali e i sapori della tradizione sicula

Vivere la fattoria come si faceva una volta, a contatto con la natura, in mezzo agli animali e soprattutto riscoprendo i sapori della campagna e della tradizione culinaria sicula. Due giorni intensi da vivere all’interno della fattoria “Bassa Corte” di Ribera. Si trova in località “Piano Spito” ed offre un’esperienza a 360 gradi per chi intende immergersi nelle atmosfere campestri d’inizio estate.

L’appuntamento è sabato 8 e domenica 9 giugno a partire dalle 17,30. Previsti dei tour guidati per toccare con mano il lavoro che si svolge in fattoria. E al termine della giornata spazio ai sapori con l’apericena tipico. Informazioni e prenotazioni telefonando al 347 6560779.