Weekend all’insegna della donazione: ecco dove sono attesi i volontari per la raccolta di sangue

Due raccolte straortdinarie di sangue sono state organizzate dall'Adas provinciale a Palma di Montechiaro e a Raffadali. Si svolgeranno domenica 27 febbraio dalle 8 fino a mezzogiorno. A Palma i volontari sono attesi in piazza Bonfiglio, mentre a Raffadali presso la sede dell'associazione ADR in via Fiume.

A tutti i volontari saranno inviate, a cura delal stessa associazione, i risultati delle analisi di laboratorio effettuate in occasione della donazione.