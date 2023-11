“Voglio esserci anch’io”: Daria Biancardi e tanti altri artisti al Palacongressi per la Giornata contro la violenza sulle donne

Sabato 25 novembre alle 17,30 il Palacongressi di Agrigento ospiterà la manifestazione intitolata “Voglio Esserci Anch’io”, promossa dal Centro antiviolenza e antistalking ”Telefono Aiuto” di Agrigento in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne e per celebrare 20 anni di instancabile attivit? che il Centro ha portato avanti per garantire supporto, dignit? e speranza alle donne vittime di violenze di ogni genere.

All’evento parteciperanno numerosi artisti con grande sensibilit? si esibiranno sul palco del Palacongressi per dire “no” alla violenza e “si” alla cultura del rispetto. Si tratta di Daria Biancardi, Osvaldo Lo Iacono, Mauro Patti Telamon, la scuola di danza Arabesque di Denise Grillo, il coro polifonico ”Pentagramma a colori” diretto dal maestro Lorenzo Puma, l’orchestra del liceo musicale Empedocle e gli studenti del liceo Politi di Agrigento.

I proventi dei biglietti venduti saranno devoluti a percorsi di riabilitazione per donne vittime di violenza.