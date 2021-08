"Vizi capitali", Gaetano Aronica chiude il tour siciliano con l'ultima replica al tempio di Giunone

Ultima replica per “Vizi Capitali” di Gaetano Aronica, il 27 agosto alle 21, al tempio di Giunone.

Lo spettacolo è reduce dal tour siciliano che ha registrato un notevole successo di pubblico.

“Una scommessa accettata e vinta - dice Aronica - per unire il teatro a luoghi speciali, andare in scena nelle nostre incredibili aree archeologiche, fondersi in scenografie naturali che sono parte della nostra storia e del nostro patrimonio per creare atmosfere irripetibili.

E’ stato scritto in una sola notte e si ispira liberamente alle opere di Aleksandr Puskin e Apuleio di Madaura. In “Vizi Capitali” confluiscono energie, passioni e impegno”.

A firmare la regia, insieme a Gaetano Aronica, c’è Giovanni Volpe. I costumi e le scene sono di Flavia Cocca.

In scena la Compagnia del Teatr o Pirandello: Ilaria Bordenca, Franco Bruno, Silvia Bruno, Emanuele Carlino, Noemi Castronovo, Silvia Frenda, Marcella Lattuca, Fabrizio Milano, Giovanni Moscato, Viola Provenzano, Nicola Puleo, Stefano Trizzino.