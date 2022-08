“Vivisport - R…Estate ad Agrigento”: si parte dall’Esseneto insieme ai calciatori dell’Akragas

Indirizzo non disponibile

Si chiama “ViviSport - R…Estate ad Agrigento" l’appuntamento in programma il 9 agosto alle 17,30 allo stadio Esseneto, inserito nel programma dell’Estate Agrigentina che vede insieme il Comune di Agrigento, il Parco Archeologico della Valle dei Templi e la DMO - Distretto Turistico Valle dei Templi con il patrocinio dell’assessorato regionale al turismo.

Cerimonia di inaugurazione del torneo di calcetto itinerante “Primi calci” (2013/2014) e “Pulcini” (2011/2012) che si protrarrà fino al 10 settembre. Organizzato dall’ASD Mediterraneo con A.S.C Attività Sportive Confederate coinvolgerà più di un centinaio di giovanissimi in tutti i quartieri. Allo stadio Esseneto l’evento inaugurale che vedrà la presenza della squadra dell’Akragas Calcio. Agli spettatori sarà possibile assistere agli allenamenti. Poi gli atleti si presteranno a momenti di gioco con i ragazzi, per offrire loro un’indimenticabile esperienza. La partecipazione di Euroform garantirà, durante la cerimonia inaugurale, anche diverse attività di intrattenimento per ragazzi con “I giochi di una volta”.

Particolarmente avvincente sarà la corsa coi sacchi, ma genitori e figli avranno modo di riscoprire tanti altri giochi con cui un tempo i bambini si divertivano insieme per strada e di cui hanno forse sentito parlare dai loro nonni. Per partecipare al torneo i contatti telefonici e whatsapp sono il numero 391 4651179 oppure il 349 0850510. Parteciperanno bambini dagli 8 agli 11 anni che disputeranno le partite prevalentemente negli impianti comunali dei diversi quartieri della città. Durante l’inaugurazione sarà presentato il torneo e saranno consegnate le maglie alle diverse squadre.