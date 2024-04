“Domenica al museo” e non solo: porte aperte a costo zero nella Valle e in altri luoghi d’interesse

Il 7 aprile è la prima domenica del mese e, come sempre, ci sarà la possibilità di entrare gratuitamente in siti archeologici e luoghi d’interesse ad Agrigento e dintorni. Una delle iniziative si chiama “Domenica al museo” ed è organizzata dal Mibact a cui aderisce anche la Sicilia. Dunque ingresso gratuito al museo archeologico Pietro Griffo in contrada San Nicola e visite “free” anche nella Valle dei templi.

Gratis anche le visite alla casa natale di Luigi Pirandello in contrada Caos e l’area archeologica di Eraclea Minoa.