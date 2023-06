"Virtopsy", radiologi, magistrati e avvocati a confronto sugli strumenti di indagine

Prezzo non disponibile

I radiologi italiani si sono dati appuntamento ad Agrigento, all’Hotel Della Valle il 16 e 17 giugno prossimi, per confrontarsi su una materia attualissima: Virtopsy, l’autopsia virtuale che all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento viene eseguita (ed è uno dei pochi centri siciliani in cui accade) dal 2017 ed ha dato un contributo importante nello stabilire, soprattutto nei casi di morte violenta, le cause del decesso.

A presiedere il congresso Angelo Trigona e Giuseppe Lo Re, mentre i responsabili scientifici sono Riccardo Mandracchia, Francesca Brovelli e Fabrizio Rabita. Presidente onorario del congresso è il professore Massimo Midiri, magnifico rettore dell’Università di Palermo, che sarà presente ai lavori.

Interverranno le massime autorità provinciali e non solo. A medici, tecnici di radiologia ed infermieri che parteciperanno al corso saranno assegnati 9 crediti. Dieci crediti saranno assegnati agli avvocati iscritti.