Il vino “Diodoros” che nasce nalla Valle dei Templi: degustazioni, convegni e concerto della pianista allieva di Morricone

Presentazione del nuovo rapporto sul turismo enogastronomico italiano in una “due giorni” di convegni, il 4 e 5 giugno, al museo archeologico “Pietro Griffo” e a Casa Barbadoro nella Valle dei Templi.

L’iniziativa nasce dall’esperienza di “Diodoros”, in assoluto il primo marchio di un’intera linea di prodotti di enogastronomia nati e cresciuti nella Valle dei Templi in aree dove non sono presenti reperti o scavi.

La ”due giorni” - a cui interverranno esperti di turismo e di enogastronomia, imprenditori di settore, le agenzie di turismo più accreditate a livello nazionale e internazionale - sarà preceduta, venerdì 3 giugno, da un concerto di Gilda Buttà al tramonto a Villa Aurea: un omaggio al suo maestro Ennio Morricone (ma anche a Chopin e Keith Jarrett), che segna anche il debutto della pianista alla Valle dei Templi. Prevista anche una visita tematica tra archeologia e sapori organizzata da CoopCulture.

Dal sabato, via agli interventi, alle visite alle aziende dove nascono i prodotti Diodoros, alle masterclass con gli esperti. La sera diversi ristoranti, enoteche e bar proporranno un calice di vino ”Diodoros”. La domenica sarà invece dedicata al pubblico: dalle 10,30 alle 18,30 nella prima domenica del mese in cui si entra gratuitamente nei siti culturali della Regione siciliana, a Casa Barbadoro i visitatori potranno scoprire gli stand dei diversi produttori, scoprire non solo olio e vino, ma anche alcuni prodotti Diodoros, percorrendo una virtuale ”Strada del vino” del vino e dei sapori della Valle dei Templi che valorizzerà l’intero territorio. Previste diverse masterclass, che saranno più un’esperienza sensoriale, lenta, coinvolgente, con protagonisti l’olio e il vino del territorio: alle 11 e alle 15,30 “Vini della strada” a cura di AIS (Associazione italiana sommelier) di Agrigento e Caltanissetta, con l’enologo Tonino Guzzo; alle 12 e alle 16,30 focus sugli oli a cura delle aziende della Strada del vino e dei sapori, con Massimo Brucato e i titolari di tre aziende, Val paradiso, Carbonia e Terre di Zaccanello; alle 13,30 un picnic per provare i prodotti e poi si riprende.

Info e prenotazione obbligatoria alle masterclass e al picnic: 392 6869736.