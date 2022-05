"Vini da viticoltura eroica”, una nuova serata dedicata alla degustazioni

Prezzo non disponibile

C’è tempo sino a domani mattina, martedì 24 maggio, per partecipare all’appuntamento con i “Vini da viticoltura eroica” che si svolgerà la sera del 26 maggio ed è organizzata dall’Onav di Agrigento riservata agli appassionati dell’enologia di qualità. L’incontro è organizzato dalla delegazione di Agrigento dell’Onav, Organizzazione assaggiatori nazionale vini guidata da Antonio Martoriello.

L’inizio della serata di degustazione, cui seguirà la cena, è fissato per le 20,30 in un locale di piazza Dante a Canicattì. L’incontro è aperto per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori o iscriversi direttamente sul profilo “Maggiordomo” del sito www.onav.it.