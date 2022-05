“I vini da viticoltura eroica”: serata enologica tra calici e sapori a Canicattì

Prezzo non disponibile

Tornano a Canicattì gli eventi organizzati dalla delegazione agrigentina dell’Onav, l’Organizzazione nazionale assaggiatori vino. L’appuntamento è il 26 maggio alle 20,30 al “Bonkei” in piazza Dante. Una serata dedicata agli appassionati di enologia di qualità con la possibilità di degustare prodotti altamente selezionati. Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni (da effettuarsi entro la mattina del 24 maggio) basta visitare il sito www.onav.it.