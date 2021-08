"Vini dai due mondi", degustazioni enologiche con un piatto dedicato a Leonardo Sciascia

Prezzo non disponibile

Degustazioni di vino abbinate ad un piatto speciale che celebra i 100 anni dalla nascita di Leonardo Sciascia.

Questo e tanto altro in occasione del simposio internazionale "Vini dai due mondi - Tecniche e culture tra Italia e Canada" in programma venerdi? 20 agosto alle 19,30 a casa Barbadoro nella Valle dei templi.

L’evento, organizzato dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, su proposta della "Wine cultural association", affronta il tema del valore culturale delle esperienze enologiche internazionali, inserendo in rassegna i vini Diodoros - espressione del paesaggio culturale della Valle dei Templi - ed una collezione di vini d'oltreoceano proposti dalla cantina Ferox, Niagara On the Lake - Canada.

Sara? un'occasione per sviluppare un ricco confronto con la partecipazione di personalita? ed esperienze del mondo del vino siciliano e internazionale tra enologi, operatori culturali e produttori vitivinicoli. Tra le personalita? tecniche ed enologiche che parteciperanno, tra gli altri, figurano Gianluca Alaimo Di Loro, enologo e presidente della "Wine Cultural Association"; Stephanie Reis, sommelier; Giuditta Raccuglia, enolga; Tonino Guzzo, enologo, Paolo Rapisarda, ricercatore CREA; Ignazio Vassallo, fiduciario Slow Food Agrigento; Francesco Baldacchino, delegato AIS Agrigento – Caltanissetta; Giacomo Salvatore Manzo, presidente Assoenologi Sicilia e Maria Giovanna Mangione, presidente dell’ordine degli agronomi di Agrigento.

La serata, condotta da Massimo Brucato dell’associazione "UtileDulce", sara? presenziata dal direttore del Parco archeologico Roberto Sciarratta che introdurra? i lavori.

Nel corso della serata saranno presentati e degustati i vini Diodoros e Ferox ad accompagnare le pietanze della tradizione siciliana, preparati per l’occasione dello chef Fabio Gulotta. Il piatto dedicato al centenario della nascita di Leonardo Sciascia è tratto dal libro “La ragione del Cibo – Leonardo Sciascia a Tavola".