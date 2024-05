Verrà svelata una targa e ci sarà un incontro: Favara ricorda Giacomo Matteotti

Indirizzo non disponibile

Il Comune di Favara e la fondazione culturale “Calogero Marrone” ricordano Giacomo Matteotti nella ricorrenza del centenario del suo assassinio.

Il deputato del Parlamento Italiano nonché segretario nazionale del partito Socialista unitario fu assassinato il 10 giugno 1924 a pochi giorni di distanza dal suo celebre discorso alla Camera dei deputati per contestare i risultati delle elezioni, denunciando le violenze, le illegalità e gli abusi commessi dai fascisti per riuscire a vincere le elezioni.

La cerimonia a Favara è in programma venerdì 31 maggio 2024. Alle ore 10, proprio nella via cittadina dedicata a Giacomo Matteotti sarà svelata una targa in ricordo del tragico evento, quindi il corteo si sposterà nell’aula consiliare dove è previsto un incontro, presenti il sindaco Antonio Palumbo, il vice presidente della fondazione culturale “Calogero Marrone” Rosario Manganella e la dirigente scolastica Gabriela Bruccoleri.