Vent'anni dopo la morte di Sciascia, la "Strada degli scrittori" ricorda l'eretico di Racalmuto

Venerdì 20 novembre, in occasione del trentunesimo anniversario della scomparsa di Leonardo Sciascia, la “Strada degli scrittori” promuove una “conversazione” in diretta sui propri canali Facebook e Youtube per ricordare l’autore del “Giorno della civetta” scomparso all’alba del 20 novembre dell’89. Un'occasione per parlare, con illustri ospiti, dell’impegno civile del maestro di Regalpetra e della lezione morale delle sue opere. Al romanziere di Racalmuto, la “Strada degli scrittori” dedicherà, nelle prossime settimane e nel 2021, altre iniziative – per il momento soltanto attraverso i social – dedicate al centenario della sua nascita.



Alla diretta di venerdì, che avrà inizio alle ore 18:30, partecipano, con Felice Cavallaro, direttore della “Strada degli scrittori e autore della biografia “Sciascia l’eretico“, Stefania Auci, Giuseppina Torregrossa, Pietro Grasso, Giuseppe Governale, Salvatore Ferlita, Giuseppe Leone. Collegato dalla casa-museo “Sciascia” di Racalmuto Salvatore Picone, autore, assieme a Gigi Restivo, di una nuova iniziativa editoriale: un libro, di prossima uscita per Zolfo editore, dal titolo “Dalle parti di Leonardo Sciascia“.