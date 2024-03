I “Venerdì jazz” al Palacongressi: doppio appuntamento con 4 musicisti d’eccezione

Doppio appuntamento questa settimana con i “Venerdì jazz” nella sala Zeus del Palacongressi al Villaggio Mosè. Eccezionalmente di mercoledì, il 20 marzo, è in programma il concerto dell’Oliver Von Essen Quartet con Oliver Von Essen all’organo, Dino Rubino alla tromba, Rino Cirinnà al sax e Micheal Santanastasio alla batteria.

Il pianista e organista Oliver von Essen vive a Bay Shore, New York, un sobborgo di Long Island di New York City. E’ stato attivo nella scena jazz e nel music business dell'area di New York negli ultimi 15 anni. Oliver ha raggiunto notorietà come solista e accompagnatore lavorando allo "Sweet Rhythm" del Greenwich Village e al "Saint Nick's Pub" di Harlem.

Poi il secondo appuntamento, che torna tradizionalmente di venerdì, il 22 marzo con la serata conclusiva della stagione. Sul palco l’Aaron Goldberg Trio con Aaron Goldberg, al pianoforte, Matt Penman al contrabbasso e Joe Santoro alla batteria.

Aaron Goldberg ha iniziato a studiare pianoforte a 7 anni ed ebbe come insegnanti Bob Sinicrope e il sassofonista Jerry Bergonzi. Nel 1991, all'età di 17 anni, studiò alla New School for jazz and contemporary music prima di iscriversi alla Harvard University dove vinse il premio della International association of jazz educators Clifford Brown/Stan Getz Fellowship e divenne un membro del programma di Betty Carter Jazz Ahead. La sua pubblicazione più recente è “At the edge of the world”. Goldberg vive attualmente a Brooklyn.

La direzione artistica della rassegna “I venerdì jazz” è di Carmelo Salemi. I concerti cominciano alle 19,30. Ingresso libero.